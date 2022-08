Les joueurs de la Premier League ont annoncé qu'ils ne mettront plus un genou à terre avant le coup d'envoi d'un match. "Nous avons décidé de sélectionner des moments significatifs pour mettre un genou à terre au cours de la saison afin de souligner notre unité contre toutes les formes de racisme et ce faisant, nous continuons à faire preuve de solidarité pour une cause commune", ont déclaré les capitaines des clubs anglais de première division dans un communiqué de l'instance.

"Nous restons résolument déterminés à éradiquer les préjugés raciaux et à créer une société inclusive dans le respect et l'égalité des chances pour tous", ont-ils ajouté. Les joueurs de Premier League avaient pris l'habitude de mettre un genou à terre avant les rencontres depuis que George Floyd, un homme noir, avait été tué par un policier blanc aux États-Unis en 2020. Ils mettront désormais un genou à terre lors de matches à l'ouverture ou à la fin de la saison, ou encore avant des rencontres dans le cadre de la campagne "Pas de place pour le racisme".

