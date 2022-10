Les Citizens ont déroulé. Au terme d’un match maîtrisé du début jusqu’à la fin, Manchester City s’est imposé face à une équipe de Southampton (4-0) qui n’a pas soutenu la comparaison avec son adversaire lors de cette 10e journée de Premier League. Un festival conclu par le 15e but de la saison pour Erling Haaland (65e), qui n’en finit décidément pas de faire trembler les filets en Angleterre. Avec cette 7e victoire en 9 matches, les Skyblues prennent temporairement la tête du classement en attendant le choc entre Arsenal et Liverpool ce dimanche. Southampton enchaîne une quatrième défaite de rang et demeure 16e du championnat anglais.

Les joueurs de Pep Guardiola étaient favoris, ils se sont montrés à la hauteur. Sans fantaisie, mais en faisant ce qu’ils savent faire de mieux : étouffer leur adversaire. Pressing haut à la perte de balle, alternance entre jeu court pour étirer le bloc adverse et jeu long pour renverser…les Citizens n’ont pas laissé la moindre chance aux Saints.

Dans son couloir, Joao Cancelo a été excellent. Peu sollicité en défense, il s’est en revanche montré très disponible en attaque et a beaucoup combiné avec Phil Foden. Par ses appels et ses percées balle au pied, il a fait beaucoup de mal à une équipe de Southampton sur le reculoir. Et surtout, il a ouvert le score sur un exploit individuel où il a déposé James Ward-Prowse d’un dribble (20e), avant de délivrer une passe décisive parfaite pour le but d’Haaland.

Haaland a encore frappé

Le contrôle du match par les Citizens est grandement imputable à la performance de ses milieux. Le double pivot Rodri-Bernardo Silva a été très efficace à la récupération. La fluidité qu’il a apporté à la relance a complètement enrayé le pressing courageux de Southampton. Et ce sont deux milieux qui sont venus offrir des ballons de buts à leurs attaquants.

Kévin De Bruyne, auteur d’une offrande pour Foden à la 32e, a délivré sa neuvième passe décisive de la saison et sa 94e dans le championnat anglais. Il a ainsi dépassé David Silva pour devenir le meilleur passeur de l’histoire de City en Premiere League. Rodri, d’une superbe ouverture en profondeur, a permis à Riyad Mahrez d’inscrire le 3e but de la rencontre à la 49e minute.

Réduits à l’impuissance par la maîtrise de Manchester City, les joueurs de Southampton n’ont tout simplement pas pu exister dans ce match. Comme depuis le début de saison, la formation dirigée par Ralph Hasenhüttl a abandonné le jeu court pour se consacrer à un jeu de relances longues.

Pas le meilleur choix face à une équipe forte au pressing et friande de possession comme peut l’être City. En conséquence, les Saints ont peu touché le ballon (34% de possession) et n’ont pas réussi à cadrer la moindre tentative. Ils auraient même pu en encaisser plus, sans quelques bons arrêts du gardien irlandais Gavin Bazunu. Un match à oublier vite, alors que Southampton n’est plus très loin de la zone de relégation au classement.

