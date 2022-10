Cela ne pouvait décemment pas échapper à l'obsessionnel Pep Guardiola. Mercredi, après le nul concédé face à Dortmund (0-0), le catalan avait l'air circonspect d'un coach en mal de solutions. Pourtant, à City, tout roule ces dernières semaines et ce déplacement en Allemagne ressemblait plus à une respiration dans un calendrier surchargé qu'à un match au couteau entre deux équipes qui avaient besoin d'un nul pour assurer leurs arrières . Mais le penalty raté par Riyad Mahrez a chiffonné le coach citizen. Car, chiffres à l'appui, il a rappelé que le phénomène commençait à devenir trop récurrent.

"Je ne sais pas combien de millions de penalties on a raté, a-t-il d'abord lâché, avant de redevenir plus précis au comptage. C'est un problème. Nous avons raté 24 ou 25 penalties (depuis son arrivée, NDLR) et la plupart en Ligue des Champions. C'est trop. J'admire le courage de prendre la responsabilité des penalties, mais c'est un problème et nous devons nous améliorer. Cela fait partie des 'détails' importants dans cette compétition".

Guardiola ne croit pas si bien dire : depuis son arrivée en Angleterre, City est l'équipe avec le pire taux de réussite dans le domaine au niveau national : seulement 68,75% de réussite, soit presque un penalty raté sur trois (25/80), là où la norme se situe en moyenne à 75%. Mais d'où vient cette étrange carence des Citizens ?

Riyad Mahrez rate son penalty face à Dortmund Crédit: AFP

La mauvaise série de Mahrez

D'abord d'un homme, Riyad Mahrez. L'Algérien, habitué de l'exercice et fidèle au poste mercredi au moment de prendre le ballon, connaît un véritable creux depuis quelques mois, avec trois échecs sur ses quatre dernières tentatives. Pourtant, depuis son arrivée chez les Citizens, le gaucher avait été l'un des plus réguliers à onze mètres.

Après son pénalty raté face à Liverpool en octobre 2018, il avait converti ses neuf tentatives suivantes jusqu'au mois de mai dernier. Mais depuis, c'est moins brillant. "Riyad a été exceptionnel dans ce domaine il y a deux ou trois ans, a commenté Guardiola. […] Mais récemment, il en a raté. Il va réfléchir à ça, peut-être prendre une pause avec les penalties".

La technique de frappe de l'Algérien est pourtant remarquable de maîtrise, comme en attestent ses nombreuses lucarne trouvées par le passé dans l'exercice. Mais le pied tremble un peu plus ces derniers temps. Sur ses ratés récents, trois sont intervenus alors que le score était nul (0-0 face à Dortmund et Copenhague, 2-2 face à West Ham la saison passée).

Une hiérarchie floue

Mais tout mettre sur les épaules de Mahrez serait oublier que les problèmes mancuniens dans l'exercice remontent à avant son arrivée. Avant lui, Sergio Agüero ou Gabriel Jesus ont connu des échecs dans l'exercice. Avec lui, Raheem Sterling, Kevin de Bruyne ou Ilkay Gündogan ont aussi échoué. Vous trouvez la liste longue ? Elle l'est.

Si Sergio Agüero a été l'incontestable tireur jusqu'à l'été 2019, sa disparition progressive du onze a laissé un vide que personne n'a vraiment voulu combler. En 2019-2020, ils ont été six à tirer. Bis repetita la saison d'après, avec même… Rodri qui s'est essayé à l'exercice. Une situation qui faisait presque marrer Guardiola en janvier 2020, expliquant qu'il envisageait de choisir Ederson comme tireur.

La rotation de City sur les penalties par l'absurde : face à Tottenham, en février 2021, c'est Rodri qui marquait contre Tottenham Crédit: Getty Images

Une manière de se dédouaner de ce non-choix et pour cause : l'extrême rotation de City sur les postes offensifs a longtemps empêché de désigner un tireur régulier. Dès lors, c'est souvent sur le terrain, au gré des envies de chacun ou du tableau d'affichage, que les tireurs étaient désignés. Le pire scénario possible, selon tous les spécialistes des penalties. Un temps, le Barça de Luis Enrique avait connu pareil problème avec sa MSN : histoire de contenter les trois, les tireurs étaient changeants. Mais le taux de conversion chutait drastiquement…

Haaland comme antidote ?

Mais un homme, encore lui, pourrait tout changer. Débarqué de Dortmund cet été, Erling Haaland ressemble à une évidence pour Pep Guardiola. Parce qu'il sera titulaire indiscutable, sans véritable option de son niveau pour tourner, et parce qu'il est redoutable dans l'exercice (15/17 en carrière), le Norvégien a tout de l'antidote aux soucis mancuniens.

Signe, sans doute, que la crise des penalties a tout pour prendre rapidement fin, c'est lui qui s'était emparé du ballon face à Brighton alors même que Mahrez était sur le terrain. Preuve que la hiérarchie est désormais évidente. Et que, comme souvent avec lui, il figure au sommet de celle-ci…

Comment Haaland a rendu Manchester City encore plus injouable

