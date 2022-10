C'est un retour sur terre violent. Un coup d'arrêt terrible. Manchester United a subi une leçon humiliante sur la pelouse de son voisin, ce dimanche. City a giflé les Red Devils (6-3) en levant clairement le pied en fin de match alors qu'Erling Haaland et Phil Foden avaient permis aux champions en titre de mener 6 à 1 face à leur rival. "City mérite ce succès, mais ça n'a rien à voir avec City. Notre performance n'était pas bonne. (…) Nous n'avons pas fait preuve d'assez de courage", s'est agacé un Erik ten Hag logiquement remonté après une telle désillusion.

Les dernières sorties de Manchester United pouvaient pourtant laisser penser que Man. U. avait trouvé la bonne formule. Et était prêt pour un tel choc. Depuis le 4-0 déjà humiliant à Brentford le 13 août dernier, les coéquipiers de Raphaël Varane avaient signé quatre victoires convaincantes en Premier League, dont une riche en promesses face à Arsenal (3-1) pour se replacer dans le premier tiers du classement. Mais tout a explosé ce dimanche. Les Red Devils n'ont pas été capables de mettre leur jeu en place, n'enchaînant que rarement plus de trois passes de rang.

Nous avons manqué de courage

Un désastre lié au talent d'Haaland and co, qui estiment cependant "pouvoir faire mieux", selon Pep Guardiola. Mais surtout, à l'état d'esprit affiché par les joueurs de Manchester United. "C'est un manque de conviction", a expliqué Ten Hag, le coach de United. "Quand vous n'y croyez pas sur le terrain, c'est inacceptable. Vous vous retrouvez alors à ne pas respecter les règles. Et vous vous faites punir, c'est ce qui nous est arrivé. (…) Si vous ne vous battez pas, vous avez des problèmes contre des équipes comme Manchester City".

Un constat cinglant partagé par Christian Eriksen. "Nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes, a reconnu le Danois sur Sky Sports. Nous avons manqué de courage pour relancer de l'arrière et nous les avons laissés jouer sur leurs points forts. Il y a beaucoup de choses à changer. Beaucoup de choses que nous devons mieux faire". Et c'est un doux euphémisme, évidemment après une telle sortie. Comme après le désastre contre Brentford, les Mancuniens vont devoir remettre tout à plat. Et trouver les ficelles pour repartir de l'avant.

La deuxième période, marquée par le doublé d'Anthony Martial, pourrait apporter quelques raisons de positiver. Elle a permis aux Red Devils de montrer autre chose. "Nous avons changé d'attitude après la pause. Nous avons vu un Manchester United différent. Nous étions plus courageux sur le ballon", a apprécié Ten Hag. Mais ce n'est pas ça qui va faire oublier cette défaite. Et l'écart terrible entre les deux équipes voisines ce dimanche sur le pré. "En ce moment, je ne peux pas penser aux points positifs, a enchaîné l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam. Nous avons laissé tomber nos fans, nous nous sommes laissés tomber et nous sommes extrêmement déçus."

