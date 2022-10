Je ne l'ai pas fait entrer par respect, pour son immense carrière". Dimanche, après le naufrage dans le derby face à Manchester City (6-3), Erik ten Hag a décidé de lancer Anthony Martial plutôt que Cristiano Ronaldo au moment de sauver l'honneur. ". Dimanche, après le naufrage dans le derby face à Manchester City (6-3), Erik ten Hag a décidé de lancer Anthony Martial plutôt que Cristiano Ronaldo au moment de sauver l'honneur. Un choix aussi sportif que politique , donc. Mais un choix qui n'a rien calmé entre les deux hommes.

consternée" par la qualité et la quantité des exercices fournis, au point de s'en plaindre auprès d'autres composantes du club. Il reste même convaincu que le style prôné par ten Hag ne permettra pas aux siens de ramener United au sommet. Ce samedi, The Times évoque le quotidien à Manchester United, depuis la prise de pouvoir de ten Hag et la fin d'un mercato qui a laissé Cristiano Ronaldo sur le bas-côté. Remplaçant de luxe, le Portugais ne se cache plus à Carrington au moment de juger le travail des Mancuniens. Selon le journal, la star est "" par la qualité et la quantité des exercices fournis, au point de s'en plaindre auprès d'autres composantes du club. Il reste même convaincu que le style prôné par ten Hag ne permettra pas aux siens de ramener United au sommet.

Aucune issue proche ?

Toujours selon le quotidien, Ten Hag "tétu" et "trop dogmatique" aux yeux de CR7, peu enclin à céder aux envies d'un coach dont le palmarès reste à construire. Des mots forts, à la hauteur des actes du Néerlandais depuis le début de saison. Débarqué pour remettre le sportif au cœur du projet mancunien, avec une idée précise en tête, ten Hag a tranché dans le vif. Si Cristiano Ronaldo est remplaçant, il est désormais accompagné d'Harry Maguire et Luke Shaw de plus en plus fréquemment. L'heure du ménage a sonné et les déclarations de chacun semblent bien peu lui peser.

"Ronaldo veut jouer et ça le gonfle quand ce n'est pas le cas, a-t-il exposé tranquillement cette semaine. Mais il s'entraîne bien, avec bonne humeur. Il est motivé, donne le meilleur de lui-même et c'est ce qu'on attend de lui". Une manière de renvoyer CR7 à sa condition de joueur parmi d'autres, une position qu'il n'a cessé de défendre depuis son arrivée.

Les choses peuvent-elles rentrer dans l'ordre ? Pas sûr. Ten Hag ne serait pas contre l'idée de se débarrasser de CR7 à l'hiver, histoire de ne plus gérer un cas forcément particulier. De son côté, CR7 aimerait un nouveau challenge. Mais août ou janvier, le problème est le même : les postulants sont rares.

