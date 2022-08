Manchester United a touché le fond. C’est ce que doivent espérer ses supporters, tant les Red Devils ont vécu une humiliation susceptible de faire date, samedi. 4-0. Après 35 minutes. Pour Brentford, face à l’ogre mancunien, qui ressemble depuis quelques années à un Lilliputien. Vous avez bien lu. C’est sur ce score à peine croyable que s’est achevé ce match de la 2e journée de Premier League.

En cours de fiasco, Rio Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United, a publié un tweet aux airs d’appel au secours : "Brentford nous gifle (…) j’ai mal à la tête, au cœur, j’ai besoin d’aide". Son ancien coéquipier Gary Neville, acerbe consultant pour Sky Sports, a quant à lui asséné, en direct : "C’est un exploit de dépenser 1 milliard de livres et d’être si mauvais." Parce qu’il n’y a pas eu que le résultat, il y a eu le contenu.

Ronaldo fautif, De Gea encore plus

Le premier but est venu d’une perte de balle dans son camp de Cristiano Ronaldo, symbole du glorieux passé de MU, dont il se murmure qu’il ne tient plus à défendre les couleurs. Mais il est surtout dû à une faute de main de David de Gea. Le deuxième, né d'une relance audacieuse du portier espagnol, a été presque aussi "gag". Il a témoigné de l’envie d’Erik ten Hag de construire un jeu léché, qui colle au standing du club, mais pas au marasme dans lequel il est empêtré.

C’est d’un cafouillage à peine moins grotesque qu’a accouché la troisième réalisation des locaux. Puis un contre remarquable a plié l’affaire. La suite ? Un triple changement teinté de désespoir à la mi-temps, et un second acte dénué d’intérêt. C’est la triste réalité de ce Manchester United qui n’a plus remporté régné sur le Royaume depuis 2013 mais dont la perspective de mettre fin à cette période de disette n’est, même plus, un mirage.

Une première depuis plus de 100 ans

"Vous devez assumer vos responsabilités sur le terrain, en tant qu’équipe et en tant qu’individus. Nous ne l’avons pas fait", a estimé l’entraîneur néerlandais, au micro du diffuseur anglais, comme rapporté par BBC. Premier manager de Manchester United à débuter ainsi par deux défaites depuis 1921, Ten Hag s’est dit "désolé pour les fans" : "Ils ont tout fait pour nous soutenir et nous les avons laissés tomber."

"Ce n'est pas très différent de la semaine dernière (revers à Old Trafford face à Brighton, 1-2, NDLR). C'est une confirmation, a froidement concédé le technicien. Nous avons tous vu le même match. Brentford avait plus faim que nous. Nous avons fait trop d'erreurs individuelles pour que notre plan fonctionne." Un constat d'impuissance devenu récurrent, pour ce géant en déliquescence, 6e du dernier exercice et méconnaissable jusque dans sa tenue, verte, ce samedi.

Manchester est dernier de Premier League

D'où peut venir le salut ? "Il est clair que nous avons besoin de joueurs, mais je ne veux pas penser à cela, en ce moment, a-t-il ajouté concernant la qualité de son effectif. Les bons joueurs que nous avons auraient dû être meilleurs". Erik ten Hag a timidement tenté de se rassurer en évoquant "de bonnes choses" qu’il aurait vues : "Je dois continuer à y croire." Une pointe de méthode Coué dans un océan de morosité.

De Gea a quant à lui fait écho aux propos de son coach, en endossant la responsabilité de l’échec des siens, face aux micros. "Je pense avoir coûté trois points à mon équipe, c’était une faible performance de ma part (…) Sij’avais repoussé ce premier tir, le résultat aurait été différent", a-t-il estimé pour Sky Sports. Mais si Manchester United (20e) risque de terminer une journée de Premier League à la dernière place pour la première fois depuis 1992, ce n’est pas du fait d’un seul homme.

