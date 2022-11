Après Cristiano Ronaldo , les Glazer vont-ils aussi quitter Manchester United ? Selon le média britannique Sky Sports , la famille Glazer, à la recherche de nouveaux investisseurs, n'écarte pas l'idée de vendre purement et simplement le club de Premier League. Souvent critiqués par les fans des Red Devils, les propriétaires du triple vainqueur de la Ligue des champions (1968, 1999 et 2008), en poste depuis dix-sept ans, n'ont plus remporté le titre de champion d'Angleterre depuis 2013.