Football

Manchester United - "Mais quel entraîneur va l'accepter ?" : quelles conséquences à la sortie de Cristiano Ronaldo

PREMIER LEAGUE - Dans une longue interview accordée à The Sun, Cristiano Ronaldo a lourdement chargé Manchester United et Erik ten Hag, estimant que MU lui a manqué de respect. Dans Tour d'Europe, à retrouver en intégralité en podcast, nos chroniqueurs estiment que le Portugais a franchi un cap et a mis fin, de facto, à son aventure à Old Trafford. (Real : A.Thirion / Q.Guichard)

00:08:29, il y a une heure