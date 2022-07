The Telegraph et Sky Sports, le quintuple Ballon d'Or n'était pas avec ses coéquipiers pour "des raisons familiales". Si le sixième de Premier League a accepté l'excuse présentée par le Portugais, son absence pose questions à la suite des La nouvelle a déjà enflammé la planète football et les réseaux sociaux. Cristiano Ronaldo n'était pas à Carrington ce lundi matin pour la reprise de l'entraînement des joueurs internationaux de Manchester United. Selonet Sky Sports, le quintuple Ballon d'Or n'était pas avec ses coéquipiers pour "". Si le sixième de Premier League a accepté l'excuse présentée par le Portugais, son absence pose questions à la suite des révélations de ce week-end dans la presse anglaise

D'après The Times, le joueur de 37 ans, revenu l'été dernier à Manchester United et auteur d'une saison réussie sur le plan individuel (24 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues), aurait demandé à ses dirigeants de le laisser partir en cas d'offre satisfaisante cet été. En effet, l'ancien Madrilène souhaiterait disputer la Ligue des champions, alors que Manchester United lui offre "seulement" la Ligue Europa en 2022-23. De son côté, Erik ten Hag, le nouvel entraîneur des Red Devils, a fait savoir qu'il comptait sur Cristiano Ronaldo pour retrouver les sommets de la Premier League.

A la fin du mois d'août dernier, le Portugais avait manqué l'entraînement de la Juventus pour finalement signer avec son ancien club (2003-2009). Les prochaines heures s'avèrent donc déjà décisives concernant l'avenir de Cristiano Ronaldo.

