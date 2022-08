C'est un problème en plus dans un début de saison déjà bien compliqué. Plus vraiment heureux à Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait décidé de quitter les Red Devils seulement un an après son come-back. Son objectif ? Un club qui joue la Ligue des champions, soit sa compétition favorite. Mais à moins de quinze jours de la fin du mercato, autant dire que rien ne s'annonce certain pour le quintuple Ballon d'Or, qui a décidé de sortir de son silence mardi.

Dans un commentaire posté sur Instagram, CR7 s'est montré particulièrement offensif. "Vous saurez la vérité quand je donnerai une interview dans quelques semaines. Les médias ne font que mentir. J’ai un carnet de notes et lors des derniers mois, ils n’ont eu bon qu’à cinq reprises sur les cent informations qu’ils ont données, donc imaginez comment ça se passe", a-t-il prévenu.

Selon la presse espagnole, l'Atlético Madrid est une destination possible pour Ronaldo. Mais les coûts d'une telle opération refroidiraient les Colchoneros. "Il est normal qu'il existe des controverses, des rebondissements et des intentions de se positionner d'un côté ou de l'autre et cela fait partie de ce que l'on doit travailler. Quant à moi, je pense à Getafe, aux footballeurs qui sont ici et la seule chose qui m'importe et m'inquiète, c'est ça", avait botté en touche Diego Simeone avant le premier match de son équipe, remporté 3-0 grâce notamment à un but d'Antoine Griezmann

