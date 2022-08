Cristiano Ronaldo va-t-il arriver à ses fins ? Désireux de (re)faire ses valises, un an seulement après son retour à Manchester United, le quintuple Ballon d'Or attend que Jorge Mendes, son agent, lui trouve une porte de sortie. A une conditio sine qua non : sa future équipe doit disputer la Ligue des champions. Selon Gianluca Di Marzio, spécialiste mercato pour Sky Italia, le plus proche collaborateur de "CR7" fait le tour des clubs pour proposer ses services.

En Italie, par exemple les contacts auraient été relancés avec le Napoli. L'idée de Mendes est de ramener une offre de 100 millions d'euros pour Victor Osimhen, qui intéresse d'ailleurs United, pour libérer une place à Cristiano. Le Bayern Munich serait également intéressé par l'attaquant nigérian. Mais le club transalpin ne compte pas vraiment s'en séparer, sauf proposition "indécente". "Plus qu'une idée de Naples, c'est un plan stratégique de Mendes", précise le journaliste, qui indique que tout reste du domaine de la "suggestion".

L'OM dans les clubs cités

Toujours en Serie A, Cristiano Ronaldo aurait été proposé à l'AC Milan. Jorge Mendes, également agent de Rafael Leao, aurait aimé faire partir ce dernier du club lombard, et y placer CR7 dans la foulée. Mais les Rossoneri ont été clairs : le meilleur joueur de la dernière saison du championnat italien, qui a une clause de 150 millions d'euros, n'est pas à vendre. Résultat, une nouvelle porte se ferme au nez du Mancunien.

Mendes n'a pas uniquement parlé à ces deux cluns : parmi les différents hypothèses des dernières semaines, partout en Europe, il y a également des clubs comme Chelsea, l'OM et le Sporting CP." Le Daily Mail confirme d'ailleurs que l'idée d'un retour au sein du club portugais est une réalité. Concernant Marseille, Pablo Longoria a Gianluca Di Marzio apporte une dernière précision sur son site : "." Leconfirme d'ailleurs que l'idée d'un retour au sein du club portugais est une réalité. Concernant Marseille, Pablo Longoria a démenti cette possibiltié

