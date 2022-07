Ce sera sans aucun doute l'un des transferts de cet été. Pourtant annoncé dans le viseur de la Juventus, Kalidou Koulibaly devrait quitter le Napoli dans les prochaines heures pour rejoindre Chelsea. Selon l'ensemble des médias italiens, un accord a été trouvé ces dernières heures pour une quarantaine de millions d'euros (38+2 de bonus), et l'international sénégalais serait prêt à s'envoler pour Londres.

Concernant son contrat, le défenseur signera, selon Sky Italia, un bail de quatre ans pour un salaire annuel net de 10 millions d'euros, plus d'éventuels bonus. Soit bien plus que l'offre de prolongation napolitaine, estimée à 6 millions d'euros, en plus du brassard de capitaine et un futur rôle de dirigeant. Après huit ans, Koulibaly a tout simplement estimé que son aventure dans la ville parthénopéenne était terminée.

Pour le Napoli, qui ne souhaitait certainement pas le vendre à la Juve, ce chèque de 40 millions d'euros est un moindre mal à un an de la fin du contrat de "KK". "S'il part, attention à ceux qui oseraient le critiquer", a prévu l'entraîneur napolitain Luciano Spalletti, mardi. Idole du Stadio Maradona, Koulibaly s'apprête donc à faire ses valises. Destination Chelsea, où il retrouvera Édouard Mendy, son coéquipier en sélection.

