Cet été, ils sont une grosse dizaine à avoir franchi la Manche. Comme toujours, on y retrouve des petits jeunes aux dents longues (Sékou Mara, Boubacar Kamara), quelques armoires à glace (Sven Botman, Amadou Onana) et une star devenue trop grosse pour la Ligue 1 (Lucas Paqueta). La Premier League a siphonné le championnat de France à grands coups de millions d'euros. Le Lyonnais a donc atterri à West Ham contre un chèque colossal de 60 millions d'euros. Mais voir l'international brésilien filer chez un club qui n'a plus atteint le top 5 de Premier League depuis 23 ans a quelque chose d'incongru.

Au-delà de l'argument financier, qu'il ne faut jamais, ô grand jamais, sous-estimer, l'attrait du meilleur championnat du monde est réel. Les joueurs de Ligue 1 y voient là l'occasion de booster leur carrière. Mais les échecs sont au moins aussi fréquents que les réussites. Pour y voir un peu plus clair, nous avons décidé d'observer le destin des joueurs du championnat de France ayant tenté le grand saut depuis cinq ans, soit une grosse soixantaine d'individus. Le résultat écorne le mythe. Explications.

Pépé, Sanson et l'adaptation ratée

La Premier League est un eldorado financier, personne ne peut le contester. Mais si les comptables des joueurs de Ligue 1 s'y retrouvent, la courbe de leur carrière en prend parfois, pour ne pas dire souvent, un sacré coup. La moitié des pensionnaires de L1 qui ont fait le pari de l'Angleterre depuis 2017 ont vu leur cote baisser. Parfois de façon extrêmement spectaculaire, comme Nicolas Pépé, recruté 80 millions d'euros en 2019 à Arsenal et prêté à Nice cet été, ou Morgan Sanson, recruté 10 millions d'euros en janvier 2021, dont Steven Gerrard ne veut plus à Aston Villa 18 mois plus tard.

L'adaptation à la Premier League, à son intensité, à son style de jeu plus direct et à ses duels rugueux restent des obstacles majeurs parfois sous-estimés par ceux qui survolaient la L1. D'autres comme les internationaux espoirs Boubakary Soumaré (arrivé à Leicester en 2021) ou Ibrahima Diallo (Southampton, 2020), recrutés à prix d'or, voient leur carrière patiner dans des effectifs gigantesques où la concurrence les écrase. Fleuron de la formation nantaise, Imran Louza, transféré l'an dernier à Watford, comptait, lui aussi, exploser en Premier League.

Fulham, Huddersfield, Aston Villa : cimetière des ambitions

Il lui a fallu quatre mois pour digérer son changement d'environnement avant de descendre en Championship où il devra se débattre cette année quand plusieurs belles écuries françaises lui faisaient de l'œil en août 2021. Certaines carrières se sont même complètement éteintes chez les Anglais. Adama Diakhaby, annoncé comme le successeur d'Ousmane Dembélé à Rennes, n'a plus de club aujourd'hui, quatre ans seulement après son départ de Monaco pour Huddersfield contre 10 millions d'euros.

Huddersfield (Steven Mounié, Terrence Kongolo) comme Southampton (Guido Carrillo), Aston Villa (Frédéric Guilbert, Jordan Amavi, Morgan Sanson) et surtout Fulham (Kenny Tete, Jean-Michaël Seri, Alphonse Areola) ont enterré les ambitions de nombreux pensionnaires de L1 à cause de projets aux contours troubles. Et si réussir dans ces clubs n'est pas impossible (Issa Diop), les succès sont plus rares que les crashes. Parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde en Angleterre, que l'argent, qui coule à flots, embrume les cerveaux et construit des effectifs surpeuplés dans des clubs qui ne jouent qu'une fois par semaine.

Avant West Ham et Paqueta, Newcastle a misé sur un autre Lyonnais venu du Brésil : Bruno Guimaraes. Le Brésilien est comme un poisson dans l'eau chez les nouveaux riches mais combien de temps devra-t-il attendre avant de goûter à la Ligue des champions ? La question est la même pour Paqueta, a priori condamné à jouer les seconds rôles en championnat quand son talent le destinerait à la C1. Voilà comment des carrières peuvent stagner à l'image de celle d'Alexandre Lacazette à Arsenal

Deux miracles et une recette ?

Existe-t-il une recette miracle pour réussir en Angleterre ? Mieux vaut, déjà, avoir un statut solide et une expérience européenne conséquente pour séduire des gros clubs qui recrutent avec un projet sportif cohérent et pas seulement l'idée de faire le nombre. Ce fut le cas de Bernardo Silva (Manchester City) et Fabinho (Liverpool), partis en 2018 de Monaco et devenus des maillons essentiels des deux meilleurs clubs anglais. L'intérêt d'un grand club ne garantit pas une réussite absolue. De Malang Sarr (Chelsea) à Tanguy Ndombele, certains ont même dû, comme Lacazette cet été, revenir en France pour relancer la machine.

Et puis, la Premier League peut faire des miracles. Transformer un petit jeune inexpérimenté de l'ASSE en défenseur le plus cher de l'histoire (Wesley Fofana) ou faire d'un gardien rennais passé par la case chômage le meilleur portier de la Ligue des champions (Edouard Mendy). Des contes de fées qui nourrissent les fantasmes de l'eldorado anglais et masquent une réalité bien moins rose.

Pour devenir international français, mieux vaut éviter l'Angleterre

Pour devenir international français, mieux vaut ainsi éviter l'Angleterre. Depuis l'Euro 2016, aucun joueur ayant connu sa première sélection sous les ordres de Didier Deschamps n'évoluait en Premier League. Ils sont pourtant une grosse vingtaine, issus de Liga (Jules Koundé), de Ligue 1 (Jonathan Clauss, Aurélien Tchouaméni, Jonathan Ikoné, Léo Dubois etc.), de Serie A (Théo Hernandez, Jordan Veretout) et de Bundesliga (Marcus Thuram, Dayot Upamecano, Moussa Diaby, Christopher Nkunku etc.), à avoir découvert les Bleus. Morgan Sanson avant de rejoindre l'Angleterre en était, par exemple, tout proche. Mais la Premier League, aussi riche, puissante et scintillante soit-elle, ne garantit jamais de toucher les étoiles. Le rêve se transforme le plus souvent en mirage.

