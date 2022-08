Il a démarré sa carrière au sein du club qui vient de rejoindre Saint-Etienne en tête du palmarès de la Ligue 1 avec un 10e sacre de champion de France. Il l'a poursuivie dans celui totalise le plus de titres en Italie. Et maintenant, il va peut-être porter les couleurs de celui qui a été le plus souvent champion d'Angleterre. Après le PSG et la Juventus Turin, Adrien Rabiot serait sur le point de débarquer dans une autre institution prestigieuse à Manchester United . Les Red Devils sont franchement dans le creux de la vague. Mais le parcours du milieu français n'en prendrait pas moins une dimension encore plus remarquable.