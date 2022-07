Chelsea

Pourquoi c'est possible ?

Sky Sports News. Des échos qui valent ce qu'ils valent, mais il n'y a rien de fantaisiste à imaginer le nouveau propriétaire de Chelsea vouloir frapper un grand coup, quelques mois seulement après le rachat du club londonien. Le changement de pavillon n'a pas fait battre de l'aile les ambitions des Blues. Intéressé par la situation ambiguë de Neymar avec le Paris Saint-Germain, Todd Boehly a également glissé un oeil alerte sur le cas CR7 . Des échanges ont même eu lieu avec Jorge Mendes, représentant de ce dernier, selon Michael Bridge, journaliste pour. Des échos qui valent ce qu'ils valent, mais il n'y a rien de fantaisiste à imaginer le nouveau propriétaire de Chelsea vouloir frapper un grand coup, quelques mois seulement après le rachat du club londonien.

Ce qui rend le transfert difficile

Si Thomas Tuchel n'aura aucun mal à libérer la pointe de son attaque pour Ronaldo, l'incorporation du Portugais sur l'échiquier de l'Allemand n'est pas gagnée. Déjà, il va falloir lancer la grande lessiveuse dans l'effectif. Les émoluments du natif de Madère vont prendre de la place dans les caisses. Concernant le pré vert, la potentielle venue de CR7 bousculerait l'équilibre de Tuchel, qui a remporté la Ligue des champions (2021) avec un collectif soudé, sans star, et sans serial buteur.

Bayern

Pourquoi c'est possible ?

Des bruits de couloir ont fait état d'un intérêt du Bayern. En conflit ouvert avec son serial buteur Robert Lewandowski, le club bavarois a une place de libre à la pointe de son attaque. Certes, entre-temps Sadio Mané a posé ses valises du côté de l'Allianz Arena, et il pourrait occuper un rôle de neuf polyvalent. Incapable de scorer plus d'une fois face à Villarreal la saison passée, l'apport du meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions ne serait pas de trop pour le Bayern, qui peine à retrouver la finale depuis son titre lors du Final Four de Lisbonne (2020). Même à 37 ans, Ronaldo a prouvé qu'il avait encore quelques bons restes dans sa compétition phare.

Ce qui rend le transfert difficile

Le profil du Portugais collerait difficilement avec l'identité de jeu bavaroise, exagérément joueuse depuis l'intronisation de Julian Nagelsmann sur le banc. Au delà des considérations de terrain, le salaire colossal du quintuple Ballon d'Or grillerait la ligne directrice de l'institution présidée par Oliver Kahn. Le Bayern n'est pas une usine à stars, et un tel transfert ne lui ressemble pas, du moins, pas à cette échelle. Et s'il fallait en être sûr, Hasan Salihamidzic a démenti sans ambages les premières rumeurs exhumées, suivi par Christian Falk, pointure de Bild.

PSG

Pourquoi c'est possible ?

Parce que le Paris Saint-Germain est le club de tous les excès. Qu'avoir Kylian Mbappé et Neymar dans ses rangs n'a pas freiné le club parisien de recruter Lionel Messi. Spécialiste des "opportunités de marché", le PSG voit son nom agrafé à toutes les rumeurs des superstars du ballon rond. Le secteur offensif est déjà embouteillée ? Les Rouge et Bleu joueront avec quatre attaquants s'il le faut, avec un résultat final qui pourrait surprendre en bien...ou en mal. Mais c'est vite éclipser l'insistance non feinte des décideurs de Doha à pousser Neymar vers la sortie. Le Brésilien éjecté, ce n'est plus la même histoire. Et avec un Messi plus reculé et un Mbappé légèrement désaxé vers la gauche, Ronaldo trouverait un rôle idoine dans l'axe pour ses talents de finisseur : voilà un scénario qui a du sens...sportivement.

Ce qui rend le transfert difficile

La prolongation de Kylian Mbappé a sonné la fin d'une ère. Fini les recrues clinquantes déconnectées de toute logique sportive, place aux "coups" de Luis Campos, nouveau maître des lieux, qui sera bientôt secondé par Christophe Galtier, dont l'arrivée au Camp des Loges est imminente. Si on sort du volet sportif, l'opération paraît encore moins réalisable. Le PSG doit vendre, et pas qu'un peu. Exceptées quelques rumeurs autour de Presnel Kimpembe, le grand ménage n'aura vraisemblablement toujours pas lieu cet été. Face à tous ces écueils, impossible pour le club de la capitale d'encaisser un énième salaire mirobolant.

Naples

Pourquoi c'est possible ?

La dernière option envisagée à ce jour semble être la plus foutraque, mais attendez pour voir. Grâce au régime fiscal avantageux de la Botte, la venue de CR7 en Campanie ne relèverait plus du fantasme. Et justement, Aurelio De Laurentiis, en bon producteur de cinéma, a ses entrées dans le monde des strasses et des paillettes. Vendre du rêve, De Laurentiis sait faire. La presse italienne y croit, à l'image de la Gazzetta dello Sport, qui rapporte que le Portugais verrait d'un bon oeil un retour en Serie A, ce que confirme Sky Sports News. Qualifié en Ligue des champions, le Napoli coche toutes les cases, alors pourquoi pas ?

Ce qui rend le transfert difficile

L'ambition débordante de CR7 qui, davantage qu'une équipe qui joue la Ligue des champions, désire rejoindre une écurie parée pour la remporter. Troisième du dernier exercice local, le Napoli n'a pas existé à l'échellle européenne, sorti par le FC Barcelone en Ligue Europa. Pour rappel, Ronaldo n'a plus dépassé la cap des quarts de finale de la reine des compétitions européennes depuis 2018 et son dernier sacre avec le Real Madrid. L'international portugais veut aussi des garanties économiques, qui n'aideront pas son cas, si les dirigeants napolitains ont la tirelire creuse à l'heure de recruter des forces vives censées épauler le stakhanoviste de Madère.

