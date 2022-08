Manchester United traverse une période sombre de sa glorieuse histoire. Pourtant, il y a un an, l'un de ses plus grands joueurs, Cristiano Ronaldo, a posé ses valises pour la deuxième fois dans la cité mancunienne, le parfum de la nostalgie envoutant ses pas sur le pré vert. Mais depuis, rien n'a épousé le fil d'un conte de fées. L'acmé d'une relation brisée entre les Red Devils et son numéro 7 est sans doute cet ultimatum lancé par le club au Portugais, comme l'affirmentet The Times , imposant à CR7 de changer drastiquement de comportement sous peine de voir son contrat résilié.