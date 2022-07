C'est la fin d'un long feuilleton. Et de rumeurs en tous genres depuis des mois, presque des années maintenant. Mohamed Salah et Liverpool ont enfin trouvé un terrain d'entente. Alors qu'il pouvait être libre dans un an - en juin 2023 -, l'Egyptien a prolongé son bail. Le voilà désormais lié "sur le long terme" avec le club du Nord de l'Angleterre, comme le précise la formation anglaise sur son site sans préciser la durée exacte du contrat. La BBC évoque un deal de trois saisons, jusqu'en 2025.

Les montants ne sont pas non plus révélés, sans surprise. Et il sera intéressant de voir si Liverpool a accepté de bousculer sa grille de salaires pour un joueur qui vient de fêter ses 30 ans. Car depuis des mois et même si l'ancien de la Roma répétait régulièrement que ce n'était pas qu'une question d'argent, c'est bien cet aspect qui bloquait entre les deux parties. En attendant de voir ce que les tabloïds anglais révéleront sur ses émoluments, Liverpool a en tout cas réglé un dossier brûlant.

C'est un grand jour pour tout le monde.

Alors que le club s'active depuis quelques temps maintenant pour remodeler son secteur offensif, le vice-champion d'Angleterre, qui a acté ces derniers jours le départ de Sadio Mané au Bayern Munich, et l'arrivée de Darwin Nuñz en provenance de Benfica, conserve sa star offensive. Sa machine à buts. En cinq saisons sur les bords de la Mersey, Salah a compilé 156 réalisations en 254 matches. Auteur de 23 buts en 35 matches de Premier League et huit réalisations en 13 rencontres de Ligue des champions, "le Pharaon" sort d'une saison pleine. Au point d'être élu joueur de l'année par la Professional Footballers' Association (PFA).

Arrivé chez les Reds en 2017, Mohamed Salah ne cache pas son excitation après cette prolongation. "Je suis emballé par l'idée de gagner des trophées avec le club, lance-t-il sur le site du club. C'est un grand jour pour tout le monde. Ca a pris un peu de temps pour prolonger. Mais maintenant, tout est réglé donc je dois me concentrer sur la suite. (…). Je pense qu'on est en bonne position pour nous battre pour tous les trophées."

