Selon la fameuse formule, Bernardo Silva est bien parti pour rester. Alors que le nom du milieu portugais est annoncé avec insistance du côté du Barça ou du Paris Saint-Germain, Josep Guardiola a déclaré que l'ancien Monégasque, arrivé à Manchester City en 2017, ferait toujours partir de l'effectif mancunien cette saison. "Il reste, absolument. Aucun club ne nous a appelé à propos de Bernardo Silva, donc il va rester", a déclaré l'entraîneur du champion d'Angleterre vendredi en conférence de presse.

Bernardo Silva semblait ouvert à l'idée d'un départ de la Premier League pour des raisons personnelles et voir d'un bon œil l'intérêt du FC Barcelone et du PSG. Questionné sur cette possibilité, Pep Guardioloa avait entrouvert la porte à un départ en cas d'offre satisfaisante mercredi, après une rencontre amicale contre le Barça au Camp Nou (3-3), une porte qu'il a donc refermée vendredi.

Le milieu portugais de 28 ans a démarré sur le banc les deux premiers matches des Citizens en championnat, contre West Ham et Bournemouth, Pep Guardiola lui ayant préféré Jack Grealish puis Riyad Mahrez. Mais Silva était titulaire dimanche dernier à Newcastle et a marqué son premier but de la saison en Premier League pour offrir le point du match nul aux siens (3-3).

(avec AFP)

