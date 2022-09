Cette fois, Jorge Mendes n'est pas arrivé à ses fins. Si l'agent de Cristiano Ronaldo était parvenu à lui faire quitter la Juventus sur le fil un an plus tôt, il a dû cette fois rendre les armes, dans l'attente de l'ouverture du prochain mercato cet hiver. Pourtant, selon CNN Portugal, l'attaquant de Manchester United a reçu plusieurs offres, dont certaines venues d'Arabie Saoudite. A la clé, le contrat le plus riche de l'histoire du football.

Ad

240 millions d'euros sur deux ans

Premier League Trois matches de la 8e journée reportés dont Chelsea-Liverpool IL Y A 16 HEURES

Dans un article publié sur son site , la chaîne d'information portugaise informe que le quintuple Ballon d’Or s'est vu proposer, par le club d’Al-Hilal, un contrat de deux ans assorti d'un salaire de 2,3 millions d'euros... par semaine. Soit un peu moins de 120 millions d'euros (119,6) par an, et presque 240 millions d'euros sur la totalité du bail. Du jamais-vu. Al-Nassr serait également venu aux renseignements, sans pour autant convaincre CR7.

"Nous aimerions voir un joueur comme Cristiano Ronaldo jouer dans la Ligue saoudienne (...) Je suis sûr que ce serait un accord très coûteux, bien sûr, mais nous avons vu nos clubs obtenir des revenus plus élevés au cours des deux dernières années. Nous avons déjà vu de grands joueurs qui jouaient en Premier League venir en Ligue saoudienne", a confirmé le président de la fédération saoudienne, Yasser Al-Misehal, dans des propos relayés par The Athletic, lundi.

Premier League Y a-t-il un footballeur dans l'avion ? HIER À 07:25