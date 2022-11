La rupture était consommée, le divorce attendu mais le timing interroge malgré tout. Ce mardi, Manchester United a officialisé la rupture de contrat de Cristiano Ronaldo alors que le Portugais entre en scène jeudi avec le Portugal lors de la Coupe du monde. Le club mancunien a précisé que cette décision s'appliquait en "commun accord" entre toutes les parties et qu'elle prenait effet immédiatement.

Elle fait suite à une interview explosive de CR7, publiée le 14 novembre dernier, où il mettait en cause son coach mais également le club mancunien, qui lui aurait manqué de respect, selon lui. C'est donc libre de tout contrat que la star portugaise aborde ce Mondial, potentiellement son dernier.

Décidemment, Cristiano Ronaldo a le chic pour être au cœur de mouvements mercato inattendus en pleine Coupe du monde. Après l'officialisation de son arrivée à la Juventus Turin en 2018 juste avant la demi-finale France - Belgique, c'est donc son départ de Manchester United qui s'est matérialisé ce mardi soir. L'impasse dans laquelle était le joueur ne laissait aucun doute quant à la finalité du scénario mais le timing laisse songeur alors que la star était venue se présenter lundi en conférence de presse pour demander aux journalistes de ne plus évoquer son cas personnel pendant le Mondial. Cette rupture de contrat n'est pas de nature à calmer les questions autour de son cas.

Interview explosive, conclusion logique

Tout s'est accéléré le 14 novembre dernier. Dans une interview enregistrée avec le sulfureux Piers Morgan, Cristiano Ronaldo s'était livré à un réquisitoire en règle contre son coach et contre son club. S'estimant "trahi" par la direction, il avait lourdement critiqué les choix mancuniens depuis quelques années. "Je ne comprends pas bien ce qu’il se passe, depuis le départ de Sir Alex Ferguson je n’ai vu aucune évolution dans le club le progrès est de 0. Par exemple un des points importants, comment le club l’a assumé, ils ont amené quelqu'un de nouveau, Ralf Ragnick, ce que personne ne comprenait. Ce n’est même pas un vrai coach", avait-il d'abord asséné, avant de cibler directement Erik ten Hag.

"Je n’ai pas de respect pour lui car il n'en a pas montré pour moi. Si vous ne me respectez pas, je n’aurai jamais de respect pour vous", avait-il lâché alors que le coach néerlandais de Manchester United avait choisi de faire de CR7 un remplaçant de luxe, au mieux, ou un joueur de rotation, le plus clair du temps. Dans son communiqué, Manchester United cite d'ailleurs son entraîneur, preuve que c'est désormais lui qui incarne le projet mancunien : "Tout le monde à Manchester United reste concentré pour accentuer encore les progrès entrevus sous Erik ten Hag et réussir sur le terrain en travaillant ensemble".

