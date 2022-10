Le St Mary's Stadium a fait caler Arsenal ! Comme la saison précédente, les Gunners ne sont pas parvenus à trouver le chemin du succès sur la pelouse de Southampton. Cette fois-ci, les hommes de Mikel Arteta ont évité la défaite et pris un point (1-1) mais cela n'efface pas l'essentiel. Avec ce partage des points, les Londoniens ont mis un terme à leur série de quatre victoires consécutives en championnat et ont laissé deux points dans leur quête du titre de champion d'Angleterre. Au classement, le dauphin Manchester City en profite pour revenir à deux points au terme de la onzième journée de Premier League 2022-2023.

Au terme de dix premières journées avec 27 points pris sur 30 possibles, Arsenal avait réalisé le meilleur démarrage de son histoire dans le championnat d'Angleterre. Forcément, les Gunners allaient être attendus au tournant, à commencer par ce déplacement périlleux à Southampton. Et dans les faits, cela s'est avéré juste. Parti au quart de tour, le onze titulaire londonien a mis le pied sur le ballon pour mettre la pression sur la défense locale.

Xhaka avait idéalement lancé les Gunners

Si Granit Xhaka a trouvé les gants du jeune Gavin Bazunu sur sa première tentative (7e), le Suisse a trouvé le chemin des filets d'une magnifique demi-volée sous la barre consécutive à un centre de Ben White (0-1, 11e). Lancés sur un rythme très élevé, les visiteurs ont souhaité doubler la mise rapidement mais Gabriel Jesus a frappé dans le petit filet extérieur (25e) et a manqué son deuxième duel avec Bazunu malgré une passe délicieuse de Martin Ødegaard (44e).

Avec un seul but d'avance à la pause, Arsenal est resté à portée de fusil des Saints. Et fort logiquement, le réajustement tactique de Ralph Hasenhüttl a fini par porter ses fruits. Dans un 4-4-2 plus compact, Southampton a égalisé grâce une percée de Mohamed Elyounoussi et une finition chirurgicale de Stuart Armstrong (1-1, 65e). Le premier but de l'Ecossais a bien failli être suivi d'un second but, mais Joe Aribo a vu sa frappe en pivot captée par Aaron Ramsdale (70e).

De l'autre côté de la pelouse, Ødegaard a cru donner l'avantage définitif à son équipe, mais son but a été logiquement refusé car le ballon avait au préalable franchi la ligne de sortie de but sur le centre venu de la gauche (79e). Sans solution, Arsenal a dû faire le dos rond en fin de match et se contenter d'un match nul. Après tout, avec 28 points sur 33 possibles, cela reste encore un excellent bilan comptable. Et si Manchester City a beau mettre la pression, les Citizens ne peuvent pas en dire autant.

