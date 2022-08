Manchester United ne brille pas mais enchaîne enfin. Les Red Devils sont allés décrocher un court succès sur la pelouse de Southampton, samedi, en ouverture de la 4e journée de Premier League (0-1). Du sérieux et un but de Bruno Fernandes (55e) ont suffi aux hommes d'Erik ten Hag, qui s'offrent une seconde victoire cette semaine après celle sur Liverpool lundi (2-1). Ils remontent provisoirement à la 6e place du classement. Les Saints sont 13es.

Ad

Ligue 1 "Viens mon ami" : Cissé et Jul poussent pour l'arrivée de Ronaldo à l'OM 24/08/2022 À 06:54

Si le coach mancunien a aligné exactement le même onze de départ que contre les Reds, l'entame de match de ses hommes a été bien différente. Malgré la prudence des Saints, les visiteurs sont entrés très tranquillement dans cette rencontre, disputée à l'heure du déjeuner. Il a fallu attendre la 19e minute pour les voir se procurer une incroyable quadruple occasion avec des reprises de Bruno Fernandes (x2), Anthony Elanga et Christian Eriksen, toutes repoussées in extremis dans leurs six mètres par Gavin Bazunu et ses défenseurs.

Pour le reste, le meneur de jeu portugais, le jeune Suédois et le Danois se sont fait très discrets tout comme Marcus Rashford, impuissant tout au long du match à la pointe de l'attaque des Red Devils. En revanche, le gardien David De Gea et sa charnière centrale Varane-Martinez se sont montrés à la hauteur malgré un début de rencontre timide.

CR7 et Casemiro sortent du banc

Les Mancuniens ont tout de même haussé le ton après la pause avec une frappe de Scott McTominay détournée par Basunu (49e) et une percée d'Elanga, stoppée de justesse par Armel Bella-Kotchap (51e). Les visiteurs ont trouvé la faille au bout d'un enchaînement de passes sur la droite avec un centre en retrait de Diogo Dalot et une reprise du droit dans la course à l'entrée de la surface de Bruno Fernandes (0-1, 55e). L'ancien du Sporting a ouvert son compteur buts en championnat cette saison.

Au lieu de continuer sur leur lancée, les Red Devils ont cependant tout de suite reculé face à des Saints décidés à réagir et De Gea a dû repousser une dangereuse tête de Joe Aribo (66e). De nouveau remplaçant et en instance de départ, Cristiano Ronaldo est entré en jeu à la place de Sancho (68e). Stoppé de justesse par Moussa Djenepo (70e), il s'est un peu fait mal au genou droit (76e) avant de voir Casemiro, son ancien coéquipier au Real Madrid, effectuer ses grands débuts en Angleterre (80e).

Cristiano Ronaldo et Casemiro Crédit: Getty Images

La recrue brésilienne a fait dans la sobriété durant son quart d'heure de jeu passé sur la pelouse du St Mary's Stadium. Egalement lancé en fin de match côté Southampton (77e), Sékou Mara s'est montré plus flamboyant sans réussir à arracher l'égalisation. L'ancien Bordelais a placé un joli ciseau dans la zone de vérité mais Dalot l'a contré (90e+4). Dans la foulée, sa reprise enroulée du droit a frôlé la lucarne (90e+5). Les Saints rechutent après leur succès à Leicester (1-2) et auront fort à faire face à Chelsea dès mardi prochain. Victorieux de leur premier match à l'extérieur depuis février et sept déplacements infructueux, les Mancuniens iront défier les Foxes avec plus de confiance. Mais toujours sans grandes certitudes.

Premier League L'acte de naissance du United de Ten Hag : "Je voulais une approche différente" 22/08/2022 À 22:12