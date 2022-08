A Manchester United, la tension entre Cristiano Ronaldo et le club est encore montée d'un cran. Dimanche dernier, lors du match amical face au Rayo Vallecano, l'attaquant portugais a quitté Old Trafford avant même la fin de la rencontre, en compagnie d'autres coéquipiers. La scène a été relevée par la presse britannique, qui y a vu une preuve de plus de la rupture consommée entre CR7 et les Red Devils.