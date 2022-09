Kaka allait décrocher son Ballon d’Or qu’il n’était même pas né". Ce genre de comparaison a immédiatement fleuri après l’entrée en jeu d’Ethan Nwaneri, milieu de terrain d’Arsenal, ". Ce genre de comparaison a immédiatement fleuri après l’entrée en jeu d’Ethan Nwaneri, milieu de terrain d’Arsenal, lors de la rencontre gagnée des Gunners à Brentford dimanche (0-3). Né en 2007 et âgé de 15 ans et 181 jours, l’Anglais est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League. Un record que détenait jusqu’ici Harvey Eliott (2019), qui était entré en jeu à 16 ans et 30 jours sous le maillot de Fulham (il évolue désormais à Liverpool).

Ad

Premier League Arsenal, une victoire de patron IL Y A 4 HEURES

Surclassé avec trois ans d'avance

La rencontre soldée depuis le troisième but signé Fabio Vieira, les supporters d’Arsenal ont eu droit à un dernier frisson à la fin de la première des quatre minutes de temps additionnel. Debout devant son banc, le (très) jeune Ethan Nwaneri, un petit bouc d’adolescent et une acné encore vivace, s'impatientait du haut de ses 15 ans, . Amusés, les fans londoniens ont déjà adopté le nouveau benjamin du Royaume : "Il a école demain matin."

Des chants venus accompagner l’entrée d’un véritable phénomène de précocité, comme on en fait de plus en plus ces derniers temps. Surclassé dans presque toutes les catégories d’âge, Nwaneri s’est notamment retrouvé à jouer chez les moins de 18 ans à seulement 14 ans. Une progression éclair facilitée par les absences sur blessure du capitaine Martin Odegaard et d’Oleksandr Zinchenko, permettant d’inscrire le nom de l’adolescent pour la première fois dans le groupe pro.

J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu (...) il le mérite

La suite, c’est le décisionnaire en personne, Mikel Arteta, qui nous la livre : "C’était un choix (de le faire rentrer) purement instinctif, confiait l’entraîneur d’Arsenal après la rencontre. J’ai pu rencontrer le garçon. J’ai vraiment aimé ce que j’ai vu. Il s’est entraîné avec nous plusieurs fois. J’ai eu le sentiment hier que si l’occasion se présentait, je le ferais. Il le mérite."

Sur les quelques touches de balle qu’il a pu s’offrir, Nwaneri a étalé une qualité d’appuis bas intéressante. Surtout, le gamin n’a pas eu froid aux yeux et s’est immédiatement proposé à ses partenaires, sans se cacher. Un caractère déjà bien marqué pour un joueur aussi jeune, c’est aussi à cela que l’on mesure le potentiel d’un talent. De retour en tête de championnat (1er, 18 points), Arsenal pourrait bien faire appel à nouveau à Nwaneri, qui participerait à une campagne potentiellement historique à plus d’un titre pour les Gunners.

Ethan Nwaneri marque l'histoire en entrant à la place de Bukayo Saka, devenant le plus jeune joueur à évoluer en Premier League Crédit: Getty Images

Ligue Europa Arsenal – PSV reporté pour des raisons de sécurité 12/09/2022 À 13:08