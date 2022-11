Manchester United a sombré face à une vaillante équipe d’Aston Villa. Les hommes d’Unai Emery ont réussi à surprendre ceux d’Eric ten Hag à domicile, au Villa Park, lors de la 15e journée de Premier League (3-1). Leon Bailey a ouvert le score (7e) et Lucas Digne a rapidement doublé la mise (11e). Les joueurs de Manchester United ont eu un léger sursaut d’orgueil après le but contre son camp de Jacob Ramsey (45e), mais ce dernier a tenu à rattraper son erreur en marquant le troisième but de la rencontre (49e). Après cinq matches sans la moindre défaite en Premier League, Manchester United se voit stoppé dans sa remontée au classement et reste à la 5e place. De son côté, Aston Villa remonte à la 13e place.

Sur le papier, l’équipe de Manchester United était favorite face à une formation d’Aston Villa en souffrance depuis plusieurs semaines. Pourtant, ce sont les hommes d’Unai Emery qui ont réussi à se procurer le plus d’occasions dangereuses dès les premiers instants de ce match. Après une mauvaise passe dans la profondeur pour Douglas Luiz, quelques instants auparavant (5e), Jacob Ramsey a réussi à trouver Leon Bailey dans la surface de réparation mancunienne pour le premier but de la rencontre (7e).

Quatre minutes plus tard, c’est encore Jacob Ramsey qui a été, malgré lui, d’une grande importance pour son équipe. Proche de déborder Luke Shaw, Ramsey a été fauché par le latéral de Manchester United à l’entrée de la surface de réparation. Une faute qui a donné un excellent coup franc à son équipe que Lucas Digne s’est chargé de transformer (11e).

