À n'en pas douter, Graham Potter se souviendra amèrement de son retour à l'Amex Stadium de Brighton. Face à son ancien club lors de cette douzième journée du championnat d'Angleterre, l'actuel entraîneur de Chelsea a connu sa toute première défaite depuis sa prise de poste (4-1). Pris à la gorge dès le début du match, les Blues ont rapidement concédé deux buts avant de lâcher prise une troisième fois juste avant la pause.

Débordés par les attaques incisives de leurs adversaires, les Londoniens n'ont jamais donné l'impression de pouvoir revenir de Brighton avec autre chose qu'une défaite. Au classement, les Blues laissent non seulement Manchester City prendre ses distances en tête de la Premier League 2022-2023, mais laissent également filer la troisième place au profit de Tottenham, vainqueur renversant à Bournemouth (3-2).

De Zerbi a fait la leçon à Potter

Le temps était beau et le ciel était bleu cet après-midi à Brighton. Pourtant, Roberto De Zerbi était toujours à la recherche de sa première victoire depuis sa nomination. Au contraire, Potter n’avait jamais perdu à la tête des Blues. Il faut croire que la météo était un bon présage pour les Seagulls… Rapidement mise à contribution après une erreur de Thiago Silva, la défense de Chelsea a compté sur deux sauvetages sur la ligne consécutifs de son défenseur Brésilien (2e, 3e) avant de craquer sur un but de l’intenable Leandro Trossard (1-0, 5e). Sous pression à cause du jeu adverse déployé, les Londoniens ont lâché prise une deuxième fois sur un but contre son camp de Ruben Loftus-Cheek (2-0, 14e). Malgré une réaction collective, Chelsea a subi les contres et sur l’un d’eux, Pervis Estupinan a contraint Trevoh Chalobah a inscrire un nouveau but contre son camp (3-0, 42e).

Au terme de cette première période catastrophique, Graham Potter a effectué un changement de gardien de but, Kepa Arrizabalaga étant blessé. Edouard Mendy a pris place dans les cages londoniennes et a pu assister à la réduction de l’écart par Kai Havertz, bien servi dans le dos de la défense locale par Conor Gallagher (48e, 3-1). Les Blues ont cherché à mettre Robert Sanchez un peu plus en difficulté, mais Pierre-Eymerick Aubameyang (70e) a buté sur le portier espagnol et Havertz a manqué le cadre au moment de tenter le doublé (86e). Moins détenteur du ballon mais bon gestionnaire, le collectif de De Zerbi a géré sa fin de match pour s’offrir un large succès avec un dernier tir de Pascal Groß au fond des filets (4-1, 92e). Deuxième meilleure défense de Premier League avant cet après-midi, Chelsea a complètement coulé et est éjecté du podium.

Tottenham revient de l'enfer

Dans les deux autres rencontres, Newcastle a déroulé son football à Saint James’ Park pour faire exploser Aston Villa, de quoi donner quelques maux de tête à Unai Emery pour sa première sur le banc des Villans. Grâce à ce succès, les Magpies sont les nouveaux troisièmes de Premier League. À Bournemouth, Tottenham était mené de deux buts après le doublé de Kiefer Moore mais les Spurs ont finalement empoché la victoire grâce à Ryan Sessegnon, Ben Davies et Rodrigo Bentancur (3-2).

