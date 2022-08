Certaines choses ne changent pas en Angleterre. A l'aube du coup d'envoi de la nouvelle saison, Manchester City reste le favori pour le titre. Le club mancunien a conservé son bien au printemps dernier au terme d'un superbe duel avec Liverpool. Il a encore renforcé sa suprématie sur le Royaume avec un quatrième sacre en cinq ans en Premier League. Il l'a acquise par le jeu, dans le plus pur style de son entraîneur Josep Guardiola, avec une continuité qui lui a permis de bâtir cette supériorité au fil des ans. Mais City est sur le point de changer. Pas radicalement, mais assez pour que son défi de rester au sommet devienne encore plus passionnant.

Il y a du neuf chez le champion d'Angleterre et Erling Haaland est clairement celui qui incarne ce phénomène. La quête d'un avant-centre de référence a pris fin cet été pour Manchester City. Pas forcément avec l'élu que l'on croyait. Le club anglais avait tenté ces dernières années d'attirer Harry Kane, sans parvenir à convaincre Tottenham de lâcher son joyau. Le profil du buteur des Spurs, par son registre élargi, sa capacité à peser à la fois sur la création et la finition ou encore son volume de courses, semblait coller parfaitement au style de City. Celui de la recrue norvégienne est différent.

L'adaptation dans les deux sens

Haaland est essentiellement un finisseur. Son jeu ne se résume pas seulement à cela mais c'est bien dans la surface qu'il est le plus à l'aise. Son imposant gabarit et son instinct de buteur lui ont permis de faire des ravages dans toutes les défenses jusqu'ici. C'est justement ce qui donne du sens à son recrutement par City. Une équipe qui sait posséder le ballon dans le camp adverse et multiplier les situations chaudes devant le but. Il lui manquait parfois l'homme capable d'imposer sa présence dans la surface pour apporter la touche finale. Peu de joueurs au monde font ça aussi bien que le géant norvégien.

La question, ce n'est pas tant de savoir si Haaland va enfiler les buts comme des perles à City. C'est plutôt quand. La clé pour City, c'est le temps d'adaptation qu'il faudra à l'ancien joueur du Borussia Dortmund pour exprimer pleinement ses talents de buteur. Cela ne dépendra pas que de lui. Haaland doit s'intégrer dans un collectif déjà en place, dans un style de jeu très marqué. Mais il appartiendra aussi à ses coéquipiers de s'adapter aux caractéristiques du joueur de 22 ans pour qu'il devienne l'arme fatale tant espérée par le club mancunien.

Une évolution, pas de révolution

Cela impliquera vraisemblablement quelques changements dans l'animation offensive de Guardiola. La longue période durant laquelle l'entraîneur de City s'est appuyé sur un "faux neuf" en pointe est désormais révolue. Les circuits préférentiels seront différents avec Haaland. Le style aussi, certainement. Toujours patiente dans la construction, la formation mancunienne aura un intérêt à adopter par moment un jeu plus direct pour exploiter pleinement les qualités de son buteur norvégien. Cela n'appelle pas forcément une révolution. Mais certainement une évolution.

City s'est donné les moyens de procéder à ce changement de cap en douceur. Haaland vient d'arriver, mais les hommes de base de Guardiola restent les mêmes à tous les autres postes. Pas moins de douze cadres qui ont remporté les trois derniers titres de City sont toujours présents, d'Ederson à Riyad Mahrez en passant par Ruben Dias, Joao Cancelo, Rodri, Kevin de Bruyne ou Phil Foden, entre autres. L'incertitude majeure concerne l'avenir de Bernardo Silva, convoité par le Barça et suivi par le PSG. Mais à moins d'un éventuel départ du Portugais, l'ossature mancunienne restera quasiment identique. Il y aura du neuf, mais cela ne se fera pas sans la continuité chère à City.

Des cadres sont partis, l'ADN reste

L'évolution du champion d'Angleterre ne se résume pas à Haaland pour autant. Les départs de Raheem Sterling et Gabriel Jesus, combinés à l'arrivée de la pépite argentine Julian Alvarez, marquent une refonte conséquente du secteur offensif mancunien. Celui de l'emblématique Fernandinho a été compensé numériquement par le recrutement de l'international anglais Kalvin Philipps, un milieu au profil différent de celui du couteau suisse brésilien. Le polyvalent Oleksandr Zinchenko, régulièrement utilisé en fin de saison passée, a lui aussi plié bagages. Si l'équipe de base reste la même, le groupe n'en a pas moins subi un petit lifting.

Son ADN ne sera pas bien différent malgré tout. City reste l'équipe de Guardiola, l'homme d'une philosophie de jeu. Elle va continuer à imposer sa possession du ballon, son pressing haut, sa faculté à désarçonner l'adversaire par ses enchaînements rapides au sol comme par ses changements d'aile. La recette a trop bien fonctionné pour être bouleversée. Elle a juste été un peu assaisonnée. Pour devenir encore plus savoureuse ? C'est l'une des grandes questions qui agitent l'Angleterre à l'aube de la nouvelle saison.

