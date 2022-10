Un appel en profondeur, une longue passe de Casemiro et une frappe impeccable du gauche : ça y est, Cristiano Ronaldo a enfin trouvé le chemin des filets en Premier League cette saison. Peu utilisé par Erik ten Hag, l'international portugais a profité d'une entrée en jeu précoce sur le terrain d'Everton (en lieu et place d'Anthony Martial, blessé), ce dimanche soir, pour donner l'avantage aux siens juste avant la pause et, par la même occasion, inscrire son 700e but en club, toutes compétitions confondues.

Si l'on fait les comptes en détails, CR7 a ainsi marqué 5 fois avec le Sporting Portugal, à 450 reprises sous la tunique du Real Madrid, 101 fois avec la Juventus et en est donc désormais à 144 buts pour les Red Devils. En y ajoutant ses 117 buts marqués avec sa sélection nationale, le joueur de 37 ans chiffre à 817 réalisations en carrière. Tout simplement hallucinant.

