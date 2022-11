Erling Haaland n'inscrit plus autant de buts. Mais c'est surtout parce que le Norvégien ne joue plus beaucoup en ce moment. S'il a marqué face à Fulham ce samedi (2-1) pour offrir la victoire à City après être entré en jeu, Haaland revenait après deux matches sans jouer et une dernière titularisation remontant au 25 octobre dernier. Le tout à cause d'une gène au pied, qui a stoppé le "cyborg" parti sur des chapeaux de roues. "Il va mieux. Le plus important était que l'os ne soit pas cassé, mais le ligament est un peu touché, donc il n'est pas encore au mieux", a déclaré Pep Guardiola en conférence de presse ce mardi.

Le technicien espagnol devra donc composer son équipe de départ sans Haaland pour affronter Chelsea ce mercredi (21h) en League Cup. Surtout que pour les deux dernières rencontres avant la Coupe du monde, il semble difficile de mobiliser des internationaux, aussi soucieux de se préserver. Le Norvégien, qui ne disputera lui pas le Mondial, devrait également rester sur le banc pour la dernière journée de championnat avant la trêve, samedi contre Brentford. S'il est remis à temps, l'attaquant pourrait bien participer aux matches amicaux de son pays, en même temps que le Mondial. En tout cas, Guardiola n'émet pas de réserve à ce sujet.

