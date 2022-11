Pour Liverpool, quand Mohamed Salah va, tout va. Après une série de deux défaites en Premier League, les Reds, qui s’étaient déjà remis la tête à l’endroit en dominant Naples cette semaine en Ligue des champions, ont retrouvé le chemin de la victoire, sur la pelouse des Spurs, qui plus est, grâce à un doublé de l’Egyptien (1-2). Un résultat pas forcément logique au vu de la seconde période des Londoniens, qui ont manqué de réussite et restent 4es, tandis que Liverpool remonte à la 8e position.

Des tonnes de regrets pour Tottenham. Cette fois, les rois du come-back, après leur mauvais tour joué à Marseille en C1 cette semaine, n’ont pas réussi à renverser une situation mal embarquée, comme les joueurs d’Antonio Conte l’ont fait tant de fois cette saison. La faute à une première période encore manquée, où les coéquipiers de Hugo Lloris, dont c’était le 350e match de Premier League, et son 100e match de championnat d’affilée avec les Lilywhites, ont vu Liverpool faire preuve de réussite.

Premier doublé de la saison en championnat pour Salah

Après un bel arrêt face à Darwin Nunez (3e), et un autre tir dangereux de l’Uruguayen (7e), l’international français n’a rien pu faire sur l’enchaînement contrôle-frappe du gauche supersonique de l’homme en forme en ce moment du côté du club à la tunique rouge, Mohamed Salah (0-1, 11e). Malgré une belle réaction, les Spurs, décimés en attaque et qui ont vu Ivan Perisic toucher le poteau (15e), c’est bien le Petit Pharaon qui a fait mouche une deuxième fois, en profitant d’une grosse erreur de Dier pour battre Lloris d’un ballon parfaitement piqué (0-2, 40e).

Le cinquième but de Salah lors des 4 derniers matches de Liverpool n’a toutefois pas suffi à la troupe de Jürgen Klopp pour passer un second acte tranquille. Bien plus agressifs et près du porteur de balle adverse, les possibles futurs adversaires du PSG en 8e de finale de la C1 ont étouffé les Reds dans leur moitié de terrain au retour des vestiaires.

Tandis que les visiteurs ont manqué deux balles de 3-0 (54e, 57e), les Spurs ont encore touché la barre, par un Perisic décidément pas verni (49e), et se sont procurés une multitude d’occasions (48e, 51e, 54e, 68e). Mais il a fallu l’entrée de Dejan Kulusevski (68e) et un bon service du joueur prêté par la Juve pour que Harry Kane réduise le score et entretienne l’espoir (1-2, 70e).

Malgré une fin de match étouffante, il a toujours manqué quelque chose aux Londoniens pour parvenir à égaliser (79e, 89e), tandis que l’arbitrage, sur deux situations litigieuses - une faute de Fabinho à 18 mètres et un pied haut de Thiago Alcantara dans sa surface - a épargné le champion d’Angleterre 2020. Qui revient à 7 points de son adversaire du soir et donc des places qualificatives pour la plus belle des coupes d’Europe.

