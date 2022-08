Chelsea, c'est pas la joie du tout. Repris in extremis par Tottenham lors du derby londonien à Stamford Bridge il y a semaine, écrasé à Leeds dimanche (3-0), les Blues ont déjà pris le chemin de la mini-crise après seulement trois journées. Et ce n'est pas qu'une histoire de résultats, il y a aussi la manière de faire qui ne va pas. Des joueurs au système, en passant par Thomas Tuchel, peu inspiré dans ses choix.

Face à Leeds, les Londoniens ont coulé en tant que collectif sportif, mais aussi psychologiquement. Entre un système en 3-4-3 qui ne fonctionne pas, ou plus du tout, les erreurs individuelles et l'incapacité à réagir, les pensionnaires du Bridge ont un énorme chantier devant eux. Leeds a mis toutes les carences actuelles de l'équipe de Thomas Tuchel à jour, notamment sur le plan défensif. "Vous n'allez peut-être pas me croire, mais je ne pense pas que ça soit un problème d'état d'esprit ou un problème dans notre préparation. Cette défaite, c'est plus notre faute qu'autre chose", a justifié l'Allemand après la rencontre devant la presse.

Selon le technicien, ce sont les détails qui ont conditionné le résultat. Et pas forcément le Leeds de Jesse Marsch. "On a perdu cette rencontre lors des 20 premières minutes. Au début, on était clairement meilleurs et on a eu de bonnes situations. Mais si tu veux gagner le match, tu dois convertir les occasions et on ne l'a pas fait. Après, on a perdu le fil, a déploré l'ancien coach du PSG à Sky Sports. On a arrêté de jouer, de faire ce qu'on avait bien fait pendant les 20 premières minutes. Puis on a fait deux cadeaux qui nous ont coûté le match."

Même Mendy a craqué...

Les cadeaux, justement. Celui qui a tout changé est venu de la part d'Edouard Mendy, probablement le joueur le plus "secure" dans l'effectif. Quasiment parfait depuis son arrivée à Chelsea, le portier sénégalais s'est emmêlé les pinceaux sur un ballon en retrait du duo Connor Gallagher-Thiago Silva, lui aussi peu inspiré sur le coup. Mis en difficulté par le pressing de l'Américain Brenden Aaronson, l'ancien joueur du Stade Rennais a perdu pied après avoir hésité à dégager le cuir un peu n'importe où. Il y avait l'option tir sur l'homme, la mise en touche ou plus facile en corner, mais Mendy a choisi de ne pas choisir et a été puni.

De cette erreur, Chelsea a sombré psychologiquement, même si depuis dix minutes les Peacoks avaient augmenté l'intensité et repoussé le bloc adverse très bas. Les carences sur coups de pied arrêtés ont ensuite achevé la bête blessée. Le deuxième but signé Rodrigo Moreno est intervenu quatre minutes après l'ouverture du score. Ce problème sur phases arrêtées traînait déjà depuis la saison dernière. Mais en alignant Reece James dans la ligne des trois centraux, Tuchel ne s'est pas facilité la tâche pour que son équipe défende mieux. "On doit urgemment mieux défendre sur les coups de pied arrêtés", a concédé le Teuton.

Devant James, Ruben Loftus-Cheek n'a pas eu l'apport d'un piston et les deux premiers buts sont venus de leur côté de terrain, notamment le deuxième consécutif à un coup franc. En résumé : Chelsea a été faible sans ballon et principalement dans ce couloir droit avec deux joueurs utilisés à des mauvais postes. Mais Tuchel a vu tout le contraire. "Ce n'est pas une histoire d'absence. Avec le ballon, on n'a simplement pas été assez tranchants. Mais sans le ballon, on a été biens."

Je pense qu'on pouvait battre Leeds avec cette équipe

Quid du mercato ? Chelsea a besoin d'un joueur par ligne. Derrière, Thiago Silva et Kalidou Koulibaly, expulsé dimanche, n'ont pas affiché beaucoup de sérénité, mais l'absence d'un troisième central de métier se fait de plus en sentir. Dans l'entrejeu pareil, l'absence sur blessure de N'Golo Kanté n'a pas été compensée par la prestation en demi-teinte du jeune Connor Gallagher, encore trop vert pour faire partie du onze de départ des Blues. Enfin, en attaque, il manque un numéro 9 car ni Kai Havertz, ni Raheem Sterling n'ont pesé sur la défense de Leeds.

Pour Tuchel, souvent nerveux concernant le mercato, tout est une question de temps sur ce point. Il ne s'inquiète pas. "On doit attendre. Le mercato est encore ouvert, mais c'est une période qui s'éternise de plus en plus", a prévenu l'entraîneur londonien. "On doit d'abord se concentrer sur nous-même et sur ce qu'on doit faire. On peut jouer à un haut niveau, mais aujourd'hui (dimanche, ndlr) on a perdu le fil au moment où ne devait pas alors que tout allait bien. Je pense qu'on pouvait battre Leeds avec cette équipe."

Kalidou Koulibaly Crédit: Getty Images

