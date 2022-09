L'Italien Roberto de Zerbi a été nommé nouvel entraineur de Brighton en remplacement de Graham Potter parti à Chelsea, a annoncé le club anglais dimanche. Actuellement quatrièmes de la Premier League, les Seagulls ont vu leur match prévu contre Crystal Palace reporté ce weekend, en raison des cérémonies avant les obsèques de la reine lundi.

De Zerbi, 43 ans, a rejoint le club avec un contrat de quatre ans. Venu du Shakhtar Donetsk, il s'est fait un nom en entrainant pendant quatre ans le club italien de Sassuolo qui avait terminé huitième de la Serie A deux années de suite en 2020 et 2021, sous sa direction. Il avait ensuite rejoint le club ukrainien mais l'invasion russe a prématurément mis fin à cette collaboration.

Le meilleur choix culturellement et techniquement

"Nous avons passé en revue plusieurs excellents candidats mais Roberto était notre choix numéro un dès le départ et le seul avec lequel nous avons parlé, a souligné le président adjoint et directeur exécutif de Brighton, Paul Barber. Nous pensons que Roberto est le meilleur choix culturellement et techniquement pour Brighton and Hove Albion et la bonne personne pour continuer à faire progresser le club avec ses excellents joueurs actuels", a-t-il poursuivi. De Zerbi doit encore obtenir un permis de travail au Royaume-Uni avant de pouvoir participer à son premier match avec son nouveau club à Liverpool le 1er octobre.

