Séisme à Chelsea. Au lendemain de la défaite face au Dinamo Zagreb (1-0) en Ligue des champions, et alors que rien ne le laissait présager, le club londonien a décidé de trancher dans le vif en débarquant Thomas Tuchel de son poste. L'annonce est tombée aux alentours de 11h ce mercredi. "Chelsea s'est séparé aujourd'hui de Thomas Tuchel (...) Le club tient à exprimer sa gratitude à Thomas et à son équipe pour tous leurs efforts pendant leur aventure ici. Thomas aura à juste titre une place dans l'histoire de Chelsea après avoir remporté la Ligue des champions, la SuperCoupe et la Coupe du monde des clubs", indique le communiqué.

Potter, le grand favori ?

L'ancien technicien du PSG, arrivé en janvier 2021 sur le banc londonien, avait remporté la C1 quatre mois plus tard avec Chelsea, actuel 6e de Premier League et qui a changé de propriétaire en mai avec l'arrivée d'un consortium d'investisseurs mené par l'homme d'affaires américain Todd Boehly. Avec 10 points en 6 journées, les Blues se trouvent actuellement à la sixième place du classement de Premier League. Assez pour pousser la direction londonienne, qui a dépensé une fortune sur le mercato cet été, à changer d'entraîneur.

Selon les informations du Telegraph, Graham Potter, actuellement en poste à Brighton, est le grand favori pour succéder à Thomas Tuchel.

