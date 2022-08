Une entrée en matière réussie. Pour sa première sortie, à domicile, de cette nouvelle saison de Premier League, Tottenham n'a laissé aucune chance à Southampton, samedi, en s'imposant très nettement (4-1). Ce succès permet aux Spurs de prendre provisoirement la tête du championnat d'Angleterre, malgré la victoire d'Arsenal vendredi (2-0 contre Crystal Palace).

Après s'être fait surprendre par une ouverture du score précoce de Southampton sur une superbe reprise de volée de James Ward-Prowse (12e, 0-1), Tottenham a parfaitement réagi en trouvant une solution pour bouger le bloc resserré des Saints. Ryan Sessegnon a été le premier à trouver la mire de la tête (21e, 1-1) pour égaliser, avant qu'Eric Dier ne l'imite dix minutes plus tard sur un très bon centre repris au premier poteau (31e, 2-1).

Tout en maîtrise après l'ouverture du score, les Spurs ont surclassé leurs adversaires, complètement déboussolés à l'image du but contre son camp de Mohammed Salisu (61e, 3-1) seul devant sa cage et qui a totalement raté son dégagement. Pris en tenailles, les Saints ont échappé à une plus grosse correction, même si Dejan Kulusevski y est également allé de son but (63e, 4-1).

Dans les 20 dernières minutes, Antonio Conte a profité de cette importante avance au tableau d'affichage pour donner du temps de jeu à ses nouvelles recrues. Ivan Perisic (ex-Inter Milan) a ainsi foulé la pelouse, tout comme le Français Clément Lenglet (en prêt du FC Barcelone) ou encore Yves Bissouma (ex-Brighton).

