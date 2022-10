Plus dure est la chute pour Liverpool. Alors que les Reds semblaient lancés, après une semaine où ils avaient enchaîné deux victoires (1-0) face à Manchester City et West Ham, l’équipe de Jürgen Klopp, trop diminuée par les blessures et encore atone offensivement, a chuté sur la pelouse de l’ex-lanterne rouge de Premier League, Nottingham Forest (1-0). Taiwo Awoniyi a inscrit le seul but de la rencontre, laissant le champion d’Angleterre 2020 loin des 4 premières places.

Ils ont subi, souvent, mais ils y ont cru et se sont battus, toujours. Les joueurs de Steven Cooper ont logiquement exulté, ainsi que les plus de 29 000 supporters massés au sein du City Ground, au coup de sifflet final, après avoir mis fin à une série de neuf matches sans succès, et pour cause : Forest, qui courait après les trois points depuis la mi-août, a retrouvé le goût de la victoire face à son rival historique, Liverpool.

Henderson a été énorme, Liverpool a été trop maladroit

Les Reds ont encore démarré cette rencontre avec une liste de blessés longue comme le bras, Darwin Nunez et Thiago Alcantara ayant rejoints une infirmerie déjà bien remplie. A tel point que les Reds n’avaient aucun attaquant de métier disponible sur le banc. Klopp en aurait bien eu besoin, car après un début de match convaincant et plusieurs occasions (9e, 10e, 23e), les coéquipiers de Mohamed Salah sont peu à peu retombés dans une léthargie qui a permis aux locaux d’espérer faire un gros coup.

