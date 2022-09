Les 20 clubs de Premier League frappent fort. Ce mercredi, ils ont décidé que tout spectateur possédant ou activant des fumigènes seront interdits de stade pour un an minimum. Même chose pour les envahisseurs de terrain. "Ces interdictions pourraient être étendues aux parents accompagnants ou aux responsables si des enfants prennent part à ces activités", ont aussi averti les clubs.

Ces mesures entreront en vigueur dès la prochaine journée de Premier League, début octobre. "Tout le monde doit pouvoir se sentir en sécurité et pouvoir profiter d'un match de football. Ensemble, avec les clubs et les partenaires à tous les niveaux du football, nous affirmons clairement que le type d'incidents que nous avons vu la saison dernière doit cesser", a expliqué Richard Masters, le patron de la PL.

En fin de saison dernière, des envahissements de terrain avaient eu lieu

"Si nous ne prenons pas des mesures collectives et durables, ce ne sera peut-être qu'une question de temps avant que quelqu'un ne soit sérieusement blessé ou pire", a-t-il ajouté. En fin de saison dernière, des envahissements de terrain avaient eu lieu notamment après un barrage d'accession entre Nottingham Forest et Sheffield United, ainsi qu'à la fin d'un match où Everton avait assuré son maintien contre Crystal Palace.

Lors de cet incident, l'entraîneur français des Eagles, Patrick Vieira, avait semblé donner un coup de pied à un supporter adverse qui le filmait de près et l'insultait copieusement, mais il avait finalement été disculpé. Trois semaines plus tôt, des supporters des Toffees avaient aussi fait usage de fumigènes lors d'une victoire contre Chelsea (1-0). L'attaquant brésilien Richarlison, aujourd'hui à Tottenham, avait été suspendu un match pour avoir ramassé un fumigène, l'avoir agité puis lancé dans la tribune, après avoir inscrit le but victorieux à la 46e minute.

