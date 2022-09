Quels temps étranges que ceux dans lesquels nous vivons. Au moment où le monde entier doit ré-apprendre la frugalité, quand l'impact combiné du réchauffement climatique, de la guerre en Ukraine et de l'enchérissement affolé des hydrocarbures nous contraint - presque - tous à réévaluer les acquis de nos modes de vie, il est une activité qui, paradoxalement, se porte mieux que jamais: la location de jets privés.

L'empreinte-carbone d'un passager de jet privé est pourtant colossale, sans rapport avec celle d'un passager de vol régulier: 2 tonnes de CO2 par personne et par vol pour le premier en moyenne, comparé à 0,04 tonne pour le second, selon Our World In Data . Les chiffres sont suffisamment choquants pour que ce ne soit pas que le secrétaire national d'Europe écologie Les Verts Julien Bayou qui demande qu'on en interdise l'usage. Le Parti Travailliste britannique pourrait inclure une mesure de ce type dans son programme de gouvernement, par exemple, et la pression publique sur ces célébrités qui prennent leur jet comme nous prenons le métro - hello, Taylor Swift! Hello, Leonardo di Caprio! - est telle que les coupables, parmi lesquels les clubs de Premier League ne sont pas les derniers, se retrouvent souvent obligés de faire amende honorable.

Timo Werner (Chelsea) Crédit: Getty Images

Une demande qui ne cesse de progresser...

Mais tout cela n'empêche pas la demande d'excéder, et de beaucoup, l'offre sur le marché des jets privés. La raison en est que, dans un monde bouleversé par la COVID, beaucoup de grandes entreprises ont pris l'habitude d'affrêter leurs propres charters quand leurs décideurs doivent impérativement voyager. La pagaille qui règne dans les aéroports, entre retards, annulations de vols réguliers et délais de plusieurs heures aux contrôles de sécurité, est telle que louer un jet est devenu une option qui a un sens économique.

Parallèlement, la pandémie a été fatale à plusieurs sociétés de charters privés, dont la compagnie aérienne britannique Jota Aviation, spécialisée dans le transport de clubs de sport, qui fit faillite en avril de cette année, précipitant une réduction significative de l'offre de jets sur un marché dans lequel la demande n'a jamais été si forte - et particulièrement pour les avions pouvant accommoder de cinquante à soixante passagers, la capacité ordinairement requise par les clubs de Premier League.

... et une offre qui fait parfois défaut

Tout ce qui aurait pu mal se passer se passa mal", dit -il après cette défaite, "et dès la veille, quand nous [Tuchel et ses assistants] avons été obligés de voyager en bus". Le week-end précédent, c'est Leeds qui avait été forcé de séparer son équipe en trois contingents pour son déplacement à Southampton, aucun avion de taille suffisante n'étant disponible ce jour-là. Le même club eut recours au même arrangement le samedi suivant quand il lui fallut envoyer son équipe à Brighton. C'est ainsi que Chelsea dut se résoudre à louer trois jets de quatorze places quand les Blues s'en allèrent jouer à Leeds le 21 août dernier. C'était suffisant pour transporter Thiago Silva et ses coéquipiers, mais pas le staff technique de Thomas Tuchel, qui fut obligé de faire le trajet du centre d'entraînement de Cobham à Elland Road - 336 kilomètres - en autocar. Le manager allemand blâma en partie la contre-performance de ses joueurs ( qui perdirent 0-3 ce jour-là ) sur les problèmes de transport que leur club avait rencontrés. "", dit -il après cette défaite, "". Le week-end précédent, c'est Leeds qui avait été forcé de séparer son équipe en trois contingents pour son déplacement à Southampton, aucun avion de taille suffisante n'étant disponible ce jour-là. Le même club eut recours au même arrangement le samedi suivant quand il lui fallut envoyer son équipe à Brighton.

Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea Crédit: Getty Images

La pénurie de jets fait que les clubs anglais doivent parfois conclure des arrangements inhabituels. C'est ainsi qu'au début du mois dernier, comme l'a conté David Ornstein de The Athletic , c'est le même appareil qui ramena Brighton de Manchester à l'aéroport de Londres-Gatwick, fit un saut de puce de Gatwick à Londres-Stansted pour y embarquer Manchester City, qui venait d'achever son match contre West Ham. Un avion porte-bonheur, puisque ses deux lots de passagers revinrent chez eux avec une victoire à l'extérieur.

On pourrait penser que ces problèmes de disponibilité, auxquels s'ajoute un triplement des coûts dû à la flambée du prix des carburants, feraient réfléchir les clubs de Premier League avant d'affrêter un jet privé, sans même parler de l'impact environnemental de leurs choix de mode de transport et des critiques dont ils font l'objet. Ce ne semble pas être le cas. Certaines habitudes de luxe (plus ou moins bien déguisées sous le couvert des fameux 'avantages marginaux') sont trop bien ancrées pour cela, au point que, selon un expert aéronautique contacté par Bloomberg, certains clubs ne veulent même pas entendre parler d'avions à hélices, ceux-ci n'étant pas assez chics et modernes pour leurs besoins.

Un triste record pour Manchester United

Après tout, Manchester United avait bien trouvé le moyen de louer un jet privé pour transporter son équipe de Manchester à Leicester en octobre 2021, un trajet de 116 kilomètres qui s'avéra si court que les joueurs ne passèrent que dix minutes dans leurs sièges (*). Cet aller-retour éclair Manchester-Leicester produisit 6,6 tonnes de CO2, comparé aux 288 kilos qu'auraient produit le même déplacement en autocar. Vingt-trois fois moins.

L'équipe de Manchester United Crédit: Getty Images

Quelques mois plus tôt, Manchester United avait pourtant signé un accord de partenariat avec Renewable Energy Group Inc, un leader dans le domaine du biodiesel et des sources d'énergie renouvelables, dans le but de "faire prendre conscience de la façon dont les êtres humains peuvent contribuer à un avenir plus propre et plus durable pour notre planète", si l'on en croit le communiqué du club.

Bonne chance à qui essaiera de trouver le mot 'ironie' dans le dictionnaire de la Premier League.

(*) MU battait ainsi un record officieux précédemment détenu depuis 2015 par Tottenham (vingt minutes pour se rendre de Londres à Bournemouth), puis par Arsenal (quinze de Londres à Norwich). Ces deux déplacements prennent moins de deux heures en train.

