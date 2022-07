Que les fans de Man U se rassurent, Erik ten Hag n'est pas sur le point de quitter prématurément son poste. Pourtant, le plus illustre de ses prédécesseurs sur le banc de Manchester United est de retour dans le secteur. Le Daily Mail affirme ce vendredi que Sir Alex Ferguson a accepté un rôle au sein du club comme conseiller spécial. Il ferait partie d'un groupe restreint, qualifié de "think tank" par le média anglais, à qui il sera demandé d'aviser le directeur général de Manchester United, Richard Arnold, sur la politique sportive des Red Devils.

Ferguson, aujourd'hui de 80 ans, était ainsi lundi aux côtés d'Arnold, mais aussi de John Murtogh, le directeur du football mancunien, de l'ancien patron du club du temps où "Fergie" était sur le banc, David Gill et de Bryan Robson, ex-capitaine de légende, pour participer à cette première réunion stratégique. Tout sauf coïncidence, alors que Cristiano Ronaldo effectuait son retour au centre d'entraînement de Manchester United ce même jour. La star portugaise et son ancien entraîneur, pour qui il porte un immense respect, se sont croisés et ont pu échanger brièvement, alors que "CR7" souhaite quitter le club cet été.

"Sir Alex" reste comme un des grands artisans de la période la plus faste des Red Devils, avec 38 trophées (13 Premier Leagues et une ligue des champions) remportés en 26 années comme leur entraîneur. Depuis 2013, il officiait encore comme directeur non exécutif au sein du conseil d'administration de Manchester United. Son nouveau rôle lui confèrerait davantage de poids sur les décisions sportives du club, en particulier sur le développement du stade d'Old Trafford et du centre d'entraînement de Carrington. En 2018, Ferguson avait été victime d'une hémorragie cérébrale qui avait fait craindre le pire. Un souci de santé visiblement bien oublié, pour celui désormais au chevet d'une formation poussive et aux résultats décevants depuis son départ.

