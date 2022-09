Un rêve américain. Todd Boehly, nouveau président de Chelsea, a avancé mardi l'idée d'un match réunissant les meilleurs joueurs de Premier League qui opposerait une équipe du nord et une équipe du sud de l'Angleterre, à l'image des "All-Star-Game" des sports américains. "Nous pensons que l'on pourrait facilement organiser un 'All-Star Game' et cela pourrait bénéficier financièrement à l'ensemble de la Premier League", a expliqué Todd Boehly lors d'un forum organisé à New York par l'organisation SALT.

Le dirigeant américain, qui est copropriétaire des Blues et possède aussi des parts chez les Dodgers (baseball) et les Lakers (basket), a déclaré qu'il avait déjà lancé l'idée auprès de ses homologues de la Premier League. "Les gens veulent plus d'argent pour l'ensemble de la pyramide du football anglais. Lors du All-Star Game de la MLB (le championnat nord-américain de baseball) cette année, nous avons fait 200 millions de dollars (200 millions d'euros) avec juste un lundi et un mardi", a conclut Todd Boehly.

