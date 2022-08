Décidément Manchester United ne connaît pas la crise. Après avoir dépensé quelque 70 millions d'euros pour le transfert de Casemiro , les Red Devils seraient sur le point de recruter Antony, pour 100 millions d'euros bonus compris, ont révélé dimanche soir la BBC, Sky Sports et d'autres médias anglais spécialisés. L'ailier international brésilien de l'Ajax Amsterdam devrait s'engager dans la journée jusqu'en 2027 avec une saison supplémentaire en option.

Ad

Arrivé à l'Ajax Amsterdam en juillet 2020, en provenance de Sao Paulo, le joueur de 22 ans avait coûté quelque 15 millions d'euros au club néerlandais. La saison passée, Antony a inscrit 12 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Désormais, le Brésilien est en passe de devenir le joueur le plus cher de l'Eredivisie. Après l'arrivée de Lisandro Martinez, Antony devrait être le second joueur à suivre les pas d'Erik ten Hag, parti du championnat néerlandais pour rejoindre Old Trafford.

Premier League Kane carbure, Tottenham enchaîne IL Y A 18 HEURES

Premier League Newcastle : Bas les masques ! HIER À 19:24