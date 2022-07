Ad

L'ancien joueur de Tottenham aurait prévenu la direction de Manchester United de son souhait de les rejoindre cet été. Le Danois, qui évolue avec un défibrillateur cardiaque (ndlr : qui est interdit en Série A et c'est la raison pour laquelle il est parti de l'Inter), a fait son retour sur les terrains avec Brentford l'hiver dernier. Sous les couleurs des Bees, Christian Eriksen a joué 11 matches de Premier League, inscrit 1 but et délivré 4 passes décisives. Le milieu de terrain a aussi retrouvé la sélection danoise en mars.

Premier League Après Haaland, City débourse plus de 50 millions pour Kalvin Phillips IL Y A 3 HEURES

Premier League Ronaldo a manqué la reprise avec Manchester United IL Y A 4 HEURES