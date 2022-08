Au milieu de toutes les questions qui se posent à l’orée de cette dernière journée du mercato estival, une interrogation concentre l’attention du football européen : que va-t-il advenir de Cristiano Ronaldo ? Depuis des mois, le Portugais cherche en vain à quitter Manchester afin de disputer la Ligue des champions. A moins de 24h de l’heure limite, il n’a toujours pas trouvé preneur.

Au vu de la carrière du Portugais, l’imaginer ne pas trouver chaussure à son pied paraît incroyable, mais c’est pourtant le scénario le plus probable en ce dernier jour du marché des transferts. Car malgré ses démarches et celles de son agent Jorge Mendes, aucun gros poisson ne semble pour l’instant avoir mordu à l’hameçon. Peu nombreux sont les clubs en mesure de s’offrir le salaire de la star, et les grands d’Europe (PSG, City, Bayern et consorts) n’ont pas marqué d’intérêt pour le joueur.

United prêt à le conserver

A United, cette situation semble convenir. L’entraîneur des Reds Erik ten Hag, a été clair sur le fait qu’il comptait sur son joueur . Reste à savoir dans quel état d’esprit il sera. A 37 ans, CR7 n’a plus beaucoup d’années de football devant lui, et en dépenser une dans un club en difficulté sans C1 risque d’être difficile à avaler, qui plus est une année de Coupe du monde.

"Son souci, c'est qu'il est démodé" : Ronaldo est dans une impasse

Une page d'histoire en suspens

La question est également un enjeu historique pour le football européen. S’il restait à United, ou s’il était transféré dans un club ne disputant pas la Ligue des champions, Ronaldo ne disputerait pas la plus prestigieuse compétition européenne, pour la première fois de sa carrière. Celle-ci se verrait privée de son meilleur buteur (140 buts) pour la première fois depuis 2001-2002.

Un autre temps, un autre monde, mais également un point d’interrogation sur le futur européen du Lusitanien. S’il n’a pas réussi cette année à déchaîner les foules, qu’en sera-t-il l’année prochaine, à 38 ans ? Autant de questions que l’on pensait ne jamais voir se matérialiser, mais qui auront des premiers éléments de réponse ce jeudi à 23h01.

Cristiano Ronaldo Crédit: Getty Images

