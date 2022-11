préoccupé" par l'avenir de Manchester United après les annonces du départ de son compatriote Je ne suis pas préoccupé par l'avenir du club et par les décisions du club", a assuré l'international portugais à Doha à la veille des débuts de la Seleçao au Mondial 2022 contre le Ghana. Bruno Fernandes a assuré mercredi ne pas être "" par l'avenir de Manchester United après les annonces du départ de son compatriote Cristiano Ronaldo et d'une possible vente par la famille Glazer . "", a assuré l'international portugais à Doha à la veille des débuts de la Seleçao au Mondial 2022 contre le Ghana.

Cristiano n'a pas discuté avec moi, c'est sa décision

Manchester United a annoncé mardi soir à la fois la fin du contrat, d'un "commun accord", entre le club et Cristiano Ronaldo, après les propos au vitriol de la star portugaise et le fait que les propriétaires des Red Devils, la famille Glazer, étaient ouverts à une vente. "Cristiano n'a pas discuté avec moi, c'est sa décision. On n'a pas discuté du sujet, on est concentrés sur l'équipe nationale", a précisé Bruno Fernandes, interrogé plusieurs fois sur la situation de son célèbre coéquipier.

"Je ne me sens pas mal à l'aise, je n'ai pas à choisir un camp. C'était un privilège de jouer en équipe nationale avec Cristiano et en club. Cristiano a toujours été une inspiration pour moi, c'était un rêve qui s'est réalisé de jouer avec lui mais rien ne dure jamais éternellement, a-t-il ajouté. Cristiano a fait un autre choix pour sa vie et sa carrière et on doit respecter sa décision. Chaque décision doit être respectée, qu'on soit d'accord ou pas."

Il en a profité pour démentir à son tour, comme Cristiano Ronaldo lui-même lundi lors d'une conférence de presse, l'accueil très froid entre les deux joueurs, après qu'une vidéo a circulé la semaine passée, semblant témoigner de dissensions lors de leurs retrouvailles pour le rassemblement du Portugal avant la compétition. "Je venais de faire deux heures d'avion, je n'étais pas trop d'humeur, et il a fait une blague", a raconté Bruno Fernandes.

"Il a son propre avion et quand c'est possible on voyage ensemble. Mais cette fois-ci ce n'était pas possible. Quand tu prends des vols réguliers, il peut y avoir du retard et il a fait cette blague", a-t-il ajouté.

