Transferts

Cristiano Ronaldo ne semble plus avoir qu'une obsession. Il veut jouer la Ligue des champions la saison prochaine, et donc quitter Manchester United qui ne la disputera pas. Après avoir manqué la tournée asiatique des Red Devils, la superstar a bien retrouvé ses coéquipiers au centre d'entraînement de Carrington mais ses envies d'ailleurs sont intactes assure The Athletic. Le Sporting Portugal fait office de nouvelle destination possible.

Absent de la séance collective, l'attaquant de 37 ans a surtout rencontré les dirigeants mancuniens lors d'une réunion à laquelle son agent Jorge Mendes a participé cette semaine . Il a réaffirmé son souhait de changer d'air cet été. La principale raison avancée par la presse britannique étant sa volonté d'améliorer son record de 140 buts inscrits en C1, 15 de plus que son grand rival personnel Lionel Messi qui lui sera bien engagé dans la compétition avec le PSG.

Retour aux sources ?

Seulement, les obstacles pour un transfert de Cristiano Ronaldo ne manquent pas et apparaissent conséquents. Tout d'abord, Manchester United n'a pas l'intention de le céder car le nouveau coach Erik ten Hag compte sur lui. Ensuite, les pistes évoquées s'éloignent une à une. Le Bayern Munich a poliment rejeté l'idée d'une arrivée de l'international portugais et l'Atlético de Madrid, que le club mancunien doit affronter samedi en match amical, a fait de même.

Dès lors, CR7 et son entourage étudie toutes les possibilités et la plus récente mène au Sporting CP, là où le joueur avait débuté sa carrière professionnelle et tapé dans l'oeil des Red Devils en 2003 à l'âge de 18 ans. Le club lisboète coche une première case car il disputera bien la C1. En revanche, il semble très loin d'être suffisamment armé financièrement pour se payer une telle recrue et son salaire XXL.

Si l'histoire d'un retour du prodige dans son club formateur pourrait séduire et l'accueil des supporters locaux espéré comme des plus chaleureux, le profil de Cristiano Ronaldo pose également problème. Selon The Athletic, les caractéristiques de l'attaquant de 37 ans ne correspondent pas aux attentes du coach Ruben Amorim.

