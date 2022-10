Football

Transferts - Ronaldo, un départ cet hiver ? "La Coupe du monde sera le facteur X de CR7"

MERCATO - Cristiano Ronaldo peut-il sortir de l'impasse ? D'après the Telegraph, Manchester United serait prêt à le libérer cet hiver en cas d'offre intéressante. Mais pour Glenn Ceillier et Julien Pereira, à écouter en podcast dans Mercredi Mercato, dans son départ apparaît encore plus improbable que lors du dernier mercato estival. (Réalisation: Seb.Petit/Quentin Guichard)

00:05:13, il y a une heure