Football

Un All-Star Game en Premier League ? Salah, Cristiano Ronaldo, Haaland, Kane... Voici ce que cela pourrait donner

PREMIER LEAGUE - Todd Boehly, président et copropriétaire de Chelsea, a lancé l’idée mardi : un "All-Star Game", façon sports US, en Premier League. Une équipe "nord" versus une équipe "sud". Cristiano Ronaldo et Erling Haaland, dans un même onze, tout Londres en face pour tenter de résister… on s’est demandé ce que cela pourrait donner, en termes de compositions. Voici une proposition, en vidéo.

00:01:47, il y a 14 heures