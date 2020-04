Les Glasgow Rangers réclament une enquête indépendante sur le vote concernant l'issue des championnats des trois divisions inférieures, arrêtés à cause de la pandémie de coronavirus. En effet, le club entraîné par Steven Gerrard assure que certains clubs auraient été "intimidés" par la Ligue écossaise avant le vote.

Fin de saison houleuse en Ecosse. Le président de la Ligue de football professionnel (SPFL) a fustigé mercredi l'attitude des Glasgow Rangers qui réclament une enquête indépendante sur le vote concernant l'issue des championnats, arrêtés par la pandémie de coronavirus. Ce scrutin a mis fin à la saison pour trois divisions inférieures et a donné à la SPFL l'autorité de faire de même pour la première division dont les Rangers occupent la deuxième place derrière l'éternel rival, le Celtic.

Or, le club entraîné par l'ancienne gloire de Liverpool Steven Gerrard, a réclamé le 11 avril une enquête, affirmant que les clubs avaient été "intimidés" avant le vote. Il affirme disposer de preuves "alarmantes" et a demandé la suspension du directeur général de la SPFL, Neil Doncaster, et du conseiller juridique Rod McKenzie. En réponse, le président de la SPFL, Murdoch MacLennan, a exhorté mercredi les clubs à rejeter la demande d'enquête formulée par les Rangers, soutenus dans leur démarche par les clubs de Heart of Midlothian (1re div.) et Stranraer (3e div.)

Si un club pense avoir été intimidé, il a le devoir de le signaler

"Si le club des Rangers, ou tout autre club, pense sincèrement avoir été intimidé par un membre de l'équipe de la SPFL, il a le devoir de me le signaler. Je mènerais alors une enquête complète et approfondie sur toute allégation de ce type. En l'absence d'un tel rapport, ceux qui prétendent être victimes d'intimidation et de coercition risquent de jeter le discrédit sur le jeu et de semer une division inutile", a déclaré MacLennan. Une enquête du cabinet d'audit Deloitte, mandaté par la Ligue, n'a apporté "aucune preuve de comportement inapproprié" a souligné la SPFL.

La résolution de mettre fin aux saisons des divisions inférieures a été adoptée par 81 % des 42 clubs membres. Si le conseil d'administration de la Ligue décidait de faire de même pour la première division, le Celtic serait couronné champion pour une neuvième année consécutive. Les "Hearts" seraient relégués en deuxième division. Stranraer devrait lui descendre de la troisième à la quatrième division.

