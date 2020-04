Mis sous pression par l'UEFA, le football écossais temporise sur la question d'arrêter la saison

Pour l'heure, la Ligue de football professionnel écossaise (SPFL) a décidé... de ne pas décider. La suite de la saison reste donc en suspens. Les 42 clubs des quatre divisions gérées par la SPFL vont devoir voter sur une résolution proposant que les classements actuels de D2, de D3 et de D4, recalculés au nombre de points par match pour ne pas léser les clubs ayant disputé moins de rencontres, soient entérinés.

Mais pour la première division, la Ligue laisse la porte ouverte à une reprise des matches : "La résolution recommande que les matches de la (D1) restent reportés pour le moment, pour donner les meilleurs chances de jouer les rencontres restantes de 2019-2020", écrit l'instance dans son communiqué. "Néanmoins, si le conseil d'administration de la SPFL décidait que les derniers matches de Premiership (D1) ne pouvaient être joués, le championnat serait aussi clos, avec un classement final établi sur les mêmes bases" que pour les divisions inférieures, précise le communiqué.

" Tout le monde est au courant de la volonté de l'UEFA "

Dans ce cas, le Celtic serait sacré champion pour la 9e année de suite et Hearts of Midlothian serait relégué. Cette résolution intervient alors que le principe d'une fin anticipée de la saison semblait presque acquis il y a une semaine. Mais l'UEFA - qui insiste pour que toutes les compétitions domestiques et continentales aillent à leur terme - a depuis menacé les pays envisageant cette solution, au premier rang desquels la Belgique et l'Écosse, de voir leurs clubs exclus des Coupes d'Europe la saison prochaine.

"La situation du (championnat de D1) reste particulièrement compliquée", a commenté dans le communiqué Neil Doncaster, directeur exécutif de la SPFL. "Tout le monde est au courant de la volonté de l'UEFA de voir la famille du football européen travailler conjointement pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes enclins à travailler avec l'UEFA et restons en discussion avec eux sur la situation en Écosse", a-t-il détaillé. "Plus nous atteindrons rapidement une position finale, mieux ce sera", a-t-il conclu.