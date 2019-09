Le Celtic s'offre le "Old Firm" 2-0 contre les Rangers. Les octuples champions en titre n'ont pas tremblé face aux hommes de Steven Gerard, qui ont attendu une heure du jeu avant de frapper pour la première fois au but. L'attaquant français Odsonne Édouard avait déjà ouvert le score, son cinquième but en sept derbys (32e).

Les Rangers espéraient pourtant mettre un terme à la domination de leur rivaux, les deux équipes étant les seules à avoir remporté leurs trois premiers matches de championnat. Le Celtic, premiers avec douze points en quatre rencontres, a réalisé une prestation impresionnante, alors que les quatre derniers "Old Firm" s'étaient achevés sur une victoire de l'équipe à domicile.

Les Rangers, sans leur attaquant Alfredo Morelos qui les a qualifiés en phase de groupes de l'Europa Ligue jeudi, ont connu une fin de match compliquée, marquée par un second but de Jonny Hayes dans le temps additionnel puis l'expulsion de leur milieu Jordan Jones.