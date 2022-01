Une maigre consolation. Robert Lewandowski s'avance vers la cérémonie du meilleur joueur de l'année 2021 en ligne de remise des trophées, prévue ce lundi à 19h00, avec l'étiquette de grand favori à sa propre succession, un mois et demi après être reparti de Paris en dauphin déçu de Messi. "Tu as battu des records et tu aurais toi aussi mérité de remporter ce Ballon d'Or. Tu as fait une saison incroyable", a d'ailleurs relevé l'Argentin du Paris Saint-Germain depuis le théâtre du Châtelet, le 29 novembre, après avoir remporté pour la septième fois le trophée suprême.

Il faut dire qu'en 2020-2021, l'attaquant polonais du Bayern Munich a marché sur la Bundesliga en marquant 41 buts en une seule saison (avec 29 matches effectivement joués), soit une unité de plus que le canonnier Gerd Müller, détenteur du record pendant un demi-siècle. La scène européenne a moins bien réussi à l'attaquant de 33 ans, éliminé avec le Bayern en quarts de la Ligue des champions, alors qu'il était blessé, et dès le premier tour à l'Euro avec la Pologne, malgré ses trois buts en trois matches.

Salah en 3e homme

Messi pourra-t-il de nouveau s'engouffrer dans cette brèche ? L'ancien maître à jouer du FC Barcelone, encore en phase d'adaptation au PSG, a connu un été plus faste en soulevant la Copa America, le 10 juillet devant le Brésil, son premier trophée international majeur avec l'Argentine. Or, le jury composé de sélectionneurs, capitaines, journalistes ainsi que des supporters et supportrices du monde entier, devait trancher en scrutant les performances réalisées entre le 8 octobre 2020 et le 7 août 2021 inclus, selon le règlement.

Un troisième finaliste reste en lice à l'issue du vote, clos il y a un mois : l'Egyptien Mohamed Salah, dont le début de saison affole les compteurs à Liverpool avec déjà 23 buts en 26 matches, mais qui n'a gagné aucun titre la saison dernière. L'attaquant des Reds, actuellement engagé avec les Pharaons en Coupe d'Afrique des nations, deviendrait en cas de sacre le deuxième joueur africain à décrocher la couronne, après le Libérien George Weah en 1995.

Pour le prix féminin, l'Espagnole Alexia Putellas part avec une longueur d'avance devant sa compatriote Jennifer Hermoso et l'Australienne de Chelsea Sam Kerr, vaincue par le Barça de ses deux concurrentes en finale de la dernière Ligue des champions. Il s'agit du même trio final qu'au Ballon d'Or, décerné à la milieu de terrain de 27 ans, capitaine du Barça avec qui elle a réalisé en 2021 un impressionnant triplé Championnat-Coupe-C1. La lauréate prendra la succession de l'Anglaise Lucy Bronze.

Chelsea bien représenté

D'autres récompenses seront décernées lors de ce gala en ligne, notamment le trophée Puskas, qui récompense le but de l'année pour lequel concourent l'Argentin Érik Lamela (Tottenham), l'Iranien Mehdi Taremi (Porto) et le Tchèque Patrik Schick (Leverkusen). Le portier allemand du Bayern, Manuel Neuer, remet son titre en jeu dans la catégorie des gardiens, face au champion d'Europe italien Gianluigi Donnarumma et au Sénégalais Edouard Mendy, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea.

Chez les femmes, la succession de Sarah Bouhaddi est ouverte avec sa désormais concurrente à Lyon, la Chilienne Christiane Endler (ex-PSG), la championne olympique canadienne Stephanie Labbé, désormais au PSG, et l'Allemande Ann-Katrin Berger (Chelsea).

Les "Blues" de Londres ont également placé les entraîneurs Emma Hayes et Thomas Tuchel dans la course pour la distinction spécifique aux techniciens. Chez les femmes, la manager anglaise de Chelsea fait face à l'Espagnol Lluis Cortés (Barcelone), et à la Néerlandaise Sarina Wiegman, lauréate en 2020 et désormais sélectionneuse de l'Angleterre. Quant à Tuchel, l'Allemand entre en concurrence avec l'Espagnol Pep Guardiola (Manchester City), qu'il a battu en finale de la Ligue des champions 2021, et avec l'Italien Roberto Mancini, champion d'Europe avec la Nazionale.

